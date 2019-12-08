بـ"البيجامة ومن غير مكياج".. هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالتها الصباحية

تهتم الفنانه هيدي كرم، بالتفاعل بشكل دائم مع جمهورها، ومشاركتهم بصور من يومياتها الخاصة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشرت هيدي صورة جديدة لها، ظهرت في الصورة بدون مكياج ،و مرتدية بيجامة مشجرة تجمع بين اللون الكحلي والبينك والأبيض ، وممسكه بقطتها وعلقت هيدي على الصورة قائلة :"في حب الحيوانات."



وفي سياق آخر، يُشار أنَّ هيدي ، خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسلى "الزوجة 18"، و "كلبش3"، وحققت من خلالهم نجاحًا كبيرًا.



ومن الجدير بالذكر أن مسلسل "كلبش 3" ناقش من خلال أجزائه الثلاث قضايا تخص محاربة الإرهاب والدول المعادية لمصر.



و تم عرض الجزء الأول من المسلسل في رمضان 2017، وتلاه صناع العمل بالجزء الثاني عام 2018، الجزء الثالث عرض فى الماراثون الرمضاني الماضي، شارك في بطولته أمير كرارة،هالة فاخر،وأحمد عبد العزيز، أحمد العوضي، يسرا اللوزي، أميرة العايدي، هشام سليم، محمد علي رزق، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.



ويعرض للفنانه هيدي حاليا على قناة "one" برنامج "كلام ستات"، ويُذاع البرنامج من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، والبرنامج يقوم بتقديمه "نهال عنبر، ندي رحمي، والإعلامية شريهان أبو الحسن"، وحصل البرنامج على جائزة أفضل برنامج من استفتاء مجلة الدير جيست لهذا العام، ومن المُقرر أن يُقام الحفل يوم 20 ديسمبر القادم بأحد الفنادق الكُبري بالقاهرة.



