Advertisements
Advertisements
Advertisements

بـ"البيجامة ومن غير مكياج".. هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالتها الصباحية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:23 ص
Advertisements
هيدي كرم
هيدي كرم
رانيا ماهر
Advertisements
تهتم الفنانه هيدي كرم، بالتفاعل بشكل دائم مع جمهورها، ومشاركتهم بصور من يومياتها الخاصة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت هيدي صورة جديدة لها، ظهرت في الصورة بدون مكياج ،و مرتدية بيجامة مشجرة تجمع بين اللون الكحلي والبينك والأبيض ، وممسكه بقطتها وعلقت هيدي على الصورة قائلة :"في حب الحيوانات."

وفي سياق آخر، يُشار أنَّ هيدي ، خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسلى "الزوجة 18"، و "كلبش3"، وحققت من خلالهم نجاحًا كبيرًا.

ومن الجدير بالذكر أن مسلسل "كلبش 3" ناقش من خلال أجزائه الثلاث قضايا تخص محاربة الإرهاب والدول المعادية لمصر.

و تم عرض الجزء الأول من المسلسل في رمضان 2017، وتلاه صناع العمل بالجزء الثاني عام 2018، الجزء الثالث عرض فى الماراثون الرمضاني الماضي، شارك في بطولته أمير كرارة،هالة فاخر،وأحمد عبد العزيز، أحمد العوضي، يسرا اللوزي، أميرة العايدي، هشام سليم، محمد علي رزق، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

ويعرض للفنانه هيدي حاليا على قناة "one" برنامج "كلام ستات"، ويُذاع البرنامج من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، والبرنامج يقوم بتقديمه "نهال عنبر، ندي رحمي، والإعلامية شريهان أبو الحسن"، وحصل البرنامج على جائزة أفضل برنامج من استفتاء مجلة الدير جيست لهذا العام، ومن المُقرر أن يُقام الحفل يوم 20 ديسمبر القادم بأحد الفنادق الكُبري بالقاهرة.

بـالبيجامة ومن غير مكياج.. هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالتها الصباحية
Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر اليوم السبت 7 / 12 / 2019 في الدوري الإسباني live messi

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر مجانًا على Time Sport تايم سبورت.. شاهد مباراة الزمالك بث مباشر مجانًا live hd

منذ حوالي 16 ساعة

"كورة لايف" TODAY BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر FILGOAL رابط ماتش البرسا PLUS NOW بدون تقطيع شووت

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ حوالي 14 ساعة

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

الآن

برشلونة يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

الآن

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

الآن

عاجل.. فايلر يصدم 4 نجوم من كبار الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

الآن

صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعة الا ربع

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

الآن

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:30 م

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

06:24 م

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

08:26 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

06:08 م

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status