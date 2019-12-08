اسعار العملات اليوم في مصر الأحد 8 ديسمبر 2019 في البنوك المصرية

اسعار العملات اليوم في مصر





استقرت اسعار العملات اليوم في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر الأحد 8-12-2019، وتحافظ اسعار العملات العربية والاجنبية على استقرارها في البنوك العاملة في مصر، بما فيها الدولار الامريكي الذي يعتبر أهم العملات الأجنبية في السوق المحلى وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار العملات البوم في مصر وجاءت على النحو التالي:





أسعار الدولار في البنوك اليوم الأحد 8-12-2019

بلغ سعر الدولار نحو 16.09 جنيه للشراء و 16.19 جنيه للبيع في مصرف ابو ظبي الأسلامي، وسجل في بنك عودة والبنك المصري الخليجي نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع وهي نفس الأسعار في بنك مصر ايران وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية وبنك الأهلى الكويتي والمصرف المتحد، وبنك قناة السويس، وبنك كريدي اجريكول، في حين سجل في البنك التجاري الدولى نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، وفي بنوك الأهلى ومصر والعربي الأفريقي قد سجل سعر الدولار نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.



