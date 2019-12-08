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اسعار العملات اليوم في مصر الأحد 8 ديسمبر 2019 في البنوك المصرية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:49 ص
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اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر
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اسعار العملات اليوم في مصر 

استقرت اسعار العملات اليوم في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر الأحد 8-12-2019، وتحافظ اسعار العملات العربية والاجنبية على استقرارها في البنوك العاملة في مصر، بما فيها الدولار الامريكي الذي يعتبر أهم العملات الأجنبية في السوق المحلى وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار العملات البوم في مصر وجاءت على النحو التالي:

 أسعار الدولار في البنوك اليوم الأحد 8-12-2019
 بلغ سعر الدولار نحو 16.09 جنيه للشراء و 16.19 جنيه للبيع في مصرف ابو ظبي الأسلامي، وسجل في بنك عودة  والبنك المصري الخليجي  نحو 16.08 جنيه للشراء  و16.18 جنيه للبيع وهي نفس الأسعار في بنك مصر ايران  وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية وبنك الأهلى الكويتي والمصرف المتحد، وبنك قناة السويس، وبنك كريدي اجريكول، في حين سجل في البنك التجاري الدولى نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع،  وفي بنوك الأهلى ومصر  والعربي الأفريقي قد سجل سعر الدولار نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.

اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر

اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري

 سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم نحو 17.8268 جنيهًا للشراء 17.9641 جنيهًا للبيع، فيما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 21.1084 جنيهًا للشراء 21.2755 جنيهًا للبيع، وسجل متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر نحو 16.2622 جنيهًا للشراء 16.3893 جنيهًا للبيع، بينما سجل متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري نحو 14.7570 جنيهًا للشراء 14.8734 جنيهًا للبيع.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني بنحو 0.12 بالمئة أمام العملة الأوروبية اليورو ليسجل 84.42 بنس لليورو، وهو أعلي مستوى منذ مايو 2017، وصعد الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الإمريكي بنحو 0.42 بالمئة ليسجل 1.3159 دولار.

اسعار العملات العربية اليوم في البنوك المصرية 
علي صعيد اسعار باقي العملات اليوم الأحد 8-12-2019، فقد شهد سعر الريال السعودي استقرار عند مستويات 4.27 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع،  واستقر سعر الدرهم الأمارتي عند مستويات 4.36 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع، واستقر ايضا سعر الريال القطري عند 4.22 جنيه للشراء و 4.43 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم نحو 52.9134 جنيهًا للشراء 53.3337 جنيهًا للبيع
 
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