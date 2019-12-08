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صفقة الأهلي الجديدة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:11 ص
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الأهلي
الأهلي
الفجر الرياضي
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تمسك رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي بضم مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير في ظل الإصابات التي يعاني منها الخط الخلفي.


وطلب فايلر ضم مدافع جديد للأهلي نظرًا لكثرة إصابات محمود متولي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إيراهيم رغم جاهزية بعضهم في الوقت الحالي.


وأجل الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة رينيه فايلر حسم ملف تجديد تعاقد الرباعي الكبار في ظل ازدحام جدول الفريقب بمباريات الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

 

ويشعر الرباعي وليد سليمان وحسام عاشور وأحمد فتحي وشريف إكرامي بغضب شديد لعدم حسم التجديد وإن كان فتحي قد ألمح إلى ذلك في عدة تغريدات غامضة على تويتر.

 

واستبعد فايلر فكرة ضم الجزائري بغداد بونجاح نجم السد القطري في ظل  راتبه السنوي الكبير الذي يحصل عليه في النادي الذي يلعب له حاليًا وهو يقدر بـ5 ملايين دولار ونفس الأمر مع البرازيلي كينو المعار من بيراميدز الي الجزيرة الإماراتي.

  

 

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