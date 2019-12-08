يسري عبد الوهاب: جولات السيسي الخارجية ساهمت في عودة السياحة لمعدلادتها



وأشار "عبد الوهاب"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة النيل للأخبار، اليوم الأحد، إلى أن الفترة الماضية لم يكن هناك تفاؤل بتعافي السياحة، ولكن الوضع تغير تمامًا بفضل الجهد الذي بذلته الدولة، واستعاد قطاع السياحة قوته، وارتفع معدل السياحة.



وأضاف أن تصدر مصر لأكثر الوجهات السيااحية العالمية خطوة لعودة مصر إلى مكانتها العالمية، حيث تمتلك مصر مقاصد سياحية مميزة، وبرامج سياحية بأسعار تنافسية، مرجعًا الفضل للقطاع الخاص في عودة السياحة لقوته، فضلا عن جولات الرئيس السيسي الخارجية والتي بدورها عدلت الصورة عن مصر في الخارج.



قال يسري عبد الوهاب، الخبير السياحي، إن مصر تحتل مرتبة عالمية في قطاع السياحة، وهذا بشهادة المنظمات الدولية، حيث أصبح هناك توصية بالتوجه إلى مصر، لافتًا إلى أن السائح لديه اشتياق لزيارة مصر.