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أرسنال يغري دييجو سيميوني

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:56 ص
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سيميوني
سيميوني
وكالات
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يرغب نادي أرسنال الإنجليزي في التعاقد مع دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني من أجل إنقاذ الفريق من دوامة الهزائم والتعادلات المتتالية المستمرة في الدوري الإنجليزي، رغم إقالة المدرب السابق أوناي إيمري.

 

يعلم آرسنال جيداً أن مسألة قبول سيميوني تدريب "الجانرز" يعتبر حلماً جميلاً، فالإدارة بحاجة إلى إغراء المدرب بشتى الطرق المتوفرة، سواء من الناحية المادية بدفع له مرتباً خيالياً، أو من ناحية تأمين له صفقات من العيار الثقيل، وبالتالي تستطيع الإدارة تغيير أفكاره وإبعاده عن فريقه المحبب "الأتلتي".

 

المدرب الأرجنتيني دائماً حينما يقيل أي فريق كبير مدربه، يطرح فوراً اسمه على الطاولة، فالجميع يريد التعاقد مع سيمويني لخبرته وحنكته الكبيرة في عالم التدريب، فهو يعتبر مدرسة في تشجيع اللاعبين على تطوير مستواهم، والإخلاص في الملعب، والتضحية من أجل النادي المنتمين إليه.

 

ووفقاً لعدد من الصحف الإسبانية والإنجليزية الكبرى، ألمح سيميوني إلى صعوبة توليه المسؤولية الفنية لفريق آرسنال، قائلاً: "دوماً كان هناك تكهنات منذ قدومي إلى "الأتلتي"، وسائل الإعلام تربطني بنادي ما في كل عام، ولكني سأبقى في أتلتيكو، وسنعمل معاً بالصبر والطاقة".

 

يذكر أن سيميوني الذي يقود أتلتيكو مدريد منذ 2011، أكد أن تراجع نتائج فريقه على الصعيدين المحلي والأوروبي، سببها أن النادي في مرحلة تحول.

 

 

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نادي اتلتيكو مدريد سيميوني ارسنال اخبار الرياضة

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