مقتل أكثر من 32 إثر حريق مصنع بالهند وشبح المجاعة يهاجم لبنان.. 5 أحداث فاتتك وأنت نائم

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن تفاصيل عملية تطوير السكة الحديد، والمشروعات المستقبلية لمرفق المترو، حيث إن ما بين 50 و60 قطارا سيدخلون الخدمة قبل 30 يونيو 2020، وأكد أنه سيتم العمل على منع التهرب من دفع التذاكر.





وأشار إلى أنه سيتم استخدام بوابات إلكترونية في السكة الحديد مثل مترو الأنفاق للسيطرة على دخول وخروج المواطنين من المحطات.

قال الكابتن رمضان صبحي، لاعب المنتخب الأولمبي، بعد حصوله على ببطولة إفريقيا 2019، وتكريم الريس السيسي لهم ووعدهم بالحصول على ميدالية في الأولمبياد، وعدم اقتصار الأمر على الأداء المشرف فقط، لافتًا إلى أن الرئيس أخبر المنتخب الاولمبي بأنه فخور بحصول المنتخب على بطولة أفريقيا 2019، حيث أن الدولة وفرت كافية الإمكانيات للمنتخب الأولمبي، معقبًا: " كل طلباتنا كانت متوفرة، بصورة أكثر مما هو مطلوب، الدولة مش مخلايانا عايزين حاجة".













عشرات القتلى والجرحى بحريق بمصنع في الهند



بات شبح المجاعة يخيم على لبنان بعد تزايد التوترات، على خلفية فشل المسئولين في التعامل مع مطالب المتظاهرين الثائرين لمدة تصل إلى أكثر من شهر ونصف، وعدم القدرة على تشكيل حكومة تتفق مع مطالب الثوار والدول المحيطة، للدرجة التي دفعت رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري؛ لطلب مساعدة بلده، بتأمين اعتمادات الاستيراد بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات.





"قصور الثقافة" توضح تفاصيل أزمة منتقبة كفر الدوار



قتل ما لا يقل عن 32 شخصا وجرح العشرات، صباح اليوم الأحد، في حريق مصنع في العاصمة نيودلهي، حسبما أعلنت الشرطة الهندية، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق بالكامل لكن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة حيث تم إخلاء 62 شخصا من المبنى وسبب الحريق لا يزال مجهولا.

عقب أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، على الضجة المثارة بشأن تعيين منى القماح منتقبة مديرة بقصر الثقافة بكفر الدوار، مشيرًا إلى أن إصدار قرار بتعيين مؤقت لا يترتب عليه أي حقوق تعيين، مؤكدا أنها لم يتم ضررها ماليا أو إداريا أو وظيفيا، وأنه جاري فحص كل الخطوات التي تم اتخاذها لتعيين الزميلة المنتقبة، منوها بأن الهيئة عندما تقدم خدماتها للمواطنين وتتلقى شكاوى من الجمهور فلابد من إصلاح الخطأ.





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