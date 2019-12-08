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الأرصاد للمواطنين: ارتدوا الملابس الشتوية طوال اليوم

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:35 ص
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طقس القاهرة
طقس القاهرة
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ما زالت تشهد فصل الخريف، حيث يسود طقس دافىء نهارا، بارد ليلا، ودرجات الحرارة حول معدلها الطبيعي في هذا التوقيت من العام.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن بداية فصل الشتاء رسميا يوم 23 ديسمبر، ناصحًا المواطنين ارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم، حيث أن فترات الليل أطول النهار، وهناك برودة في الطقس بمجرد أن تغيب الشمس.

وأضاف أن درجة الحرارة الصغرى تصل إلى 14 درجة، منوهًا بأن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، لن تؤثر على الأنشطة اليومية، أو حركة الملاحة البحرية.
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