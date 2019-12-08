سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 8-12-2019.. استقرار نسبي للعملة الأمريكية مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر الدولار اليوم في مصر خلال التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر اليوم الاحد 8-12-2019 بداية التعاملات الرسمية للبنوك العاملة في مصر وكان سعر الدولار شهد حالة من الاستقرار في السعر خلال تعاملات الايام القليلة الماضية وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر وجاءت الاسعار على النحو التالي:





سعر الدولار اليوم في مصر

بلغ سعر الدولار نحو 16.09 جنيه للشراء و 16.19 جنيه للبيع في مصرف ابو ظبي الأسلامي، وسجل في بنك عودة والبنك المصري الخليجي نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع وهي نفس الأسعار في بنك مصر ايران وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية وبنك الأهلى الكويتي والمصرف المتحد، وبنك قناة السويس، وبنك كريدي اجريكول، في حين سجل في البنك التجاري الدولى نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، وفي بنوك الأهلى ومصر والعربي الأفريقي قد سجل سعر الدولار نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.



