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سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 8-12-2019.. استقرار نسبي للعملة الأمريكية مقابل الجنيه

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:57 ص
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سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر
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سعر الدولار اليوم في مصر 
استقر سعر الدولار اليوم في مصر خلال التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر اليوم الاحد 8-12-2019 بداية التعاملات الرسمية للبنوك العاملة في مصر وكان سعر الدولار شهد حالة من الاستقرار في السعر خلال تعاملات الايام القليلة الماضية وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر وجاءت الاسعار على النحو التالي:

 سعر الدولار اليوم في مصر 
 بلغ سعر الدولار نحو 16.09 جنيه للشراء و 16.19 جنيه للبيع في مصرف ابو ظبي الأسلامي، وسجل في بنك عودة  والبنك المصري الخليجي  نحو 16.08 جنيه للشراء  و16.18 جنيه للبيع وهي نفس الأسعار في بنك مصر ايران  وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية وبنك الأهلى الكويتي والمصرف المتحد، وبنك قناة السويس، وبنك كريدي اجريكول، في حين سجل في البنك التجاري الدولى نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع،  وفي بنوك الأهلى ومصر  والعربي الأفريقي قد سجل سعر الدولار نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر

وسجل  سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء، 16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.06 جنيه للشراء، و 16.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، وسعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 

البنك

اسعار شراء الدولار

اسعار بيع الدولار

اسعار الدولار في البنك المركزي

16.0656

16.1817

اسعار الدولار في بنك مصر

16.05

16.15

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.05

16.15

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.05

16.15

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.05

16.15

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.06

16.16

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16.08

16.17

اسعار الدولار في بنك عودة

16.07

16.17


 

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