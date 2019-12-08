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بسبب ترامب.. انهيار موقع لبيع مستحضرات التجميل

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:02 ص
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ترامب
ترامب
وكالات
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كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، في تقرير أن موقع إلكتروني سويسري مختص ببيع منتجات التجميل، تعرض للانهيار يوم الجمعة 6 ديسمبر، بسبب مستحضر تجميلي يستخدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

وتحدثت الصحيفة الأمريكية، في تقريرها عن سر لون بشرة الرئيس الأمريكي المائل للبرتقالي، بشكل دائم.

 

وطالب ترامب، من مدبرات والعاملات في المنزل، بتوفير 3 أنابيب من مستحضر التجميل المعروف باسم BHC06 بشكل دائم في غرفة نومه.

 

ووفقا للصحيفة الأمريكية، أشار الموقع المنتج لهذا المستحضر والمعروف باسم Bronx Colors، بأن لمنتجه تأثير مثالي ومشرق، يمنح مستخدميه تغطية جميلة وطبيعية.

 

وقال القائمون على الموقع إنه تعرض للإنهيار بسبب إكتظاظه بالزائرين بعد نشر تقرير الصحيفة الأمريكية، هذا ويصل سعر الأنبوب الواحد لحوالي 7 دولارات.

 

من جهته، قال المتحدث باسم العلامة التجارية لمنتج التجميل المذكور، إن قسم تكنولوجيا المعلومات "جن جنونه" بعد أن تسبب تدفق أعداد هائلة من الزائرين إلى موقع Bronx Colors في انهياره.

 

وقد اشتكى ترامب نفسه ذات مرة، من أن المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة هي السبب في ظهوره ببشرة برتقالية اللون، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

 

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ترامب بيع مستحضرات التجميل انيهار موقع للمتحضرات امريكا الرئيس الامريكي

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