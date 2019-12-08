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سقوط جرحى في غارات إسرائيلية ليلية على غزة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:48 ص
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غارات جوية
غارات جوية
وكالات
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شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، سلسلة غارات على مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة، وذلك بعد ساعات من تعرض مناطق إسرائيلية مجاورة للقطاع لقصف بقذائف صاروخية.

 

وركزت غارات الاحتلال الإسرائيلي، على موقع الخليل التابع لـ"كتائب الشهيد عز الدين القسام" الجناح العسكري لـ "حماس" شرق جباليا شمالي قطاع غزة، حيث استهدفته بعدد من الصواريخ.

 

وقد أطلقت الفصائل نيرانها الرشاشة تجاه الطائرات الإسرائيلية شمالي غزة.

 

وأفادت قناة روسيا اليوم، بوقوع إصابتين في استهداف خلف نادي الشاطئ غرب مدينة غزة، إضافة إلى وقوع أضرار مادية في القطاع، قبل عودة الهدوء إلى المنطقة.

 

وجاءت الغارات بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل مساء السبت، مؤكدا في وقت لاحق أنه تم اعتراضها جميعها، وليس قذيفتيْن فقط كما قيل سابقا، من قبل نظام "القبة الحديدية" المضاد للصواريخ.

 

وفور تشغيل صفارات الإنذار في مدينة سديروت بسبب إطلاق القذائف من غزة، قامت الفصائل الفلسطينية في القطاع بإخلاء جميع المواقع العسكرية التابعة لها تحسبا للرد الإسرائيلي.

 

وجاء إطلاق الصواريخ من غزة بعد إصدار "كتائب القسام" بيانا قالت فيه إن "ما حدث مؤخرا ويحدث في المسجد الأقصى المبارك من اعتداءات واستفزازات وممارسات خطيرة ضد المصلين ورواد المسجد، لهي مقدمة وسببا لانفجار قادم في وجه الاحتلال"، محذرة من أن "صبرنا عليها لن يكون طويلا".

 

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الكلمات المفتاحية

غزة غارات إسرائيلية ليلية سقوط جرحى اسرائيل

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