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سر مقارنة هدف سون بميسي ومارادونا (فيديو)

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:51 ص
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هدف سون
هدف سون
الفجر الرياضي
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سجل سون هيونج مين نجم توتنهام هدفًا بعد 12 لمسة في 12 ثانية، وقطع مسافة 80 ياردة، ربما يعد أجمل هدف في الدوري الإنجليزي.

 

أحرز سون الهدف في الدقيقة 32، بعد مجهود فردي كامل، ليخطف الأضواء تماماً من زميله هاري كين صاحب الثنائية خلال الفوز 5-0 على بيرنلي، وحظي بإعجاب زملائه والمدرب.

 

واستحوذ سون على الكرة عند منطقة جزائه، وانطلق أفضل لاعب آسيوي خارج القارة وراوغ اثنين من المنافسين، ثم اجتاز محاولتين إضافيتين لقطع الكرة في منتصف الملعب، قبل أن يتفوق في سباق سرعة على اثنين آخرين، ويسجل الهدف الثالث لتوتنهام.

 

لكن سون المعروف بتواضعه قال إنه واصل الركض بالكرة، لأنه أخفق في تمرير الكرة إلى زميله ديلي آلي.

 

وقال سون: "عندما حصلت على الكرة حاولت التمريرة إلى ديلي لكني لم أتمكن من العثور عليه لذا واصلت التقدم، أنا سعيد بتسجيل هذا الهدف".

 

ويقارن هدف سون بهدف ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الذي سجله مرمى مرمى خيتافي خلال نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2007 والذي شبه هدف مارادونا مع الأرجنتين.

 

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