Advertisements
Advertisements
Advertisements

متى يرحل مبابي عن باريس سان جيرمان؟

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:19 ص
Advertisements
مبابي
مبابي
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية أنه قبل عام واحد حل مبابي في المركز الرابع في ترتيب الصراع على الفوز بالكرة الذهبية بعد مودريتش ورونالدو وجريزمان وأعرب وقتها عن استياؤه ببعض التصريحات التي أظهرت رغبته في الرحيل لأن فريقه لا يتطلع إلى أي شيء في أوروبا أما هذا العام فشعوره بخيبة الأمل أصبح أكبر لأنه أحتل المركز السادس في التصويت.

وقال المحامي دلفين فيرتيدين الذي وقع معه مبابي لتحقيق هدفه في تصريحات صحفية:"إذا كنت في ريال مدريد لكنت الفائز بها" في تلميح أن يصبح لاعباً لريال مدريد.

وكانت كلمات المحامي الجديد والمفاوض الخبير في العقود بمثابة الصاعقة في ذهن النجم الشاب.

ويعلم مبابي أن التألق في الدوري الإسباني ولعب دوري الأبطال مع الفريق الملكي هو أفضل منبر للقتال على ما هو أكبر حيث يتم مشاهدة مباريات ريال مدريد في جميع أنحاء العالم. وأن الغضب الذي اظهره مبابي حين تم إستبادله يوم الأربعاء من قِبل المدرب توخيل في الفوز على نانت بهدفين مقابل هدف هو فصل آخر من الخلاف الشخصي الذي يعيشه مبابي في باريس سان جيرمان مع المدرب أولاً ثم مع النادي.

وعلق توخيل على آداء مبابي عقب المبلراة قائلاً : "إنه يفتقر إلى الإيقاع" ليثير غضب اللاعب الذي يريد الرحيل لكنه في نفس الوقت يشعر بأنه ملزم بموجب العقد مع باريس حتى عام 2022 .

وكشف المحامي دلفين فيرتيدين أنه يجب على اللاعب ووالده مقابلة الخليفي لإخباره برغبتهم في الرحيل وأن هذه هي الخطوة الأولى من أجل بدأ أي عملية ومن جهة ريال مدريد فلن يقوم النادي بأي مفاوضات إذا لم يقم اللاعب أولاً بالخطوة الأولى التي يوضح بها انه مستعد للرحيل. وعند حدوث ذلك سيذهب النادي الإسباني مباشرةً للتحدث مع الإدارة وأي اتفاق سوف يتم فقط من خلال حوار مباشر معه، جميع الشائعات التي يتم تداولها ليس لها أي قيمة لأن اللاعب ليس لديه شرط جزائي وإذا لم يرغب باريس في انتقاله فلا يوجد شيء يمكن القيام به.

وعرض باريس سان جيرمان أصبح عقد جديد على مبابي لمدة ست سنوات براتب 30 مليون صافي لكن اللاعب رفض لأن هدفه هو ريال مدريد والخطة المتفق عليها مع والده ومحاميه هي رفض التجديد دائمًا وإظهار رؤية ثابتة لمستقبله والتأكيد على رغبته في المغادرة.

وشدد المحامي لمبابي ووالده على ضرورة ألا يسقطوا في إغراءات الأموال العربية التي لا حدود لها لأنهم إذا كانوا ضعفاء فمن الممكن أن يوقعوا على استمرارية كيليان في باريس حتى سن الـ 27 وسيكون عليهم العيش في هذا الوضع لمدة ست سنوات أخرى وتضيع مسيرة اللاعب كما أخبرهم أنه على الرغم من رؤيتهم الكثير من المال في العقد الجديد إلا انه بإمكانهم كسب أكثر إذا كانوا ينتمون إلى ريال مدريد لأن عقود الإعلان ستتضاعف من حيث الكمية والسعر.
Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

الآن

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ حوالي 10 ساعات

"كورة لايف" TODAY BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر FILGOAL رابط ماتش البرسا PLUS NOW بدون تقطيع شووت

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

الآن

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

الآن

نتيجة مباراة الزمالك وأول أغسشس بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE مشاهدة ماتش الزمالك مجانا بدون تقطيع caf zamalek

منذ حوالي 10 ساعة

LIVE| مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم السبت 7/12/2019 بث مباشر في الدوري الايطالي بدون تقطيع match

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر مجانًا على Time Sport تايم سبورت.. شاهد مباراة الزمالك بث مباشر مجانًا live hd

منذ حوالي 12 ساعة

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

الآن

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

الآن

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ حوالي 10 ساعة

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ حوالي 12 ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر اليوم السبت 7 / 12 / 2019 في الدوري الإسباني live messi

منذ حوالي 10 ساعات

zamalek vs Primeiro de Agosto LIVE مشاهدة مباراة الزمالك ضد أول أغسطس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش الزمالك NOW beIN

منذ حوالي 10 ساعة

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:30 م

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

06:24 م

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

08:26 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

06:08 م

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status