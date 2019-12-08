هل كشف الرئيس السيسي انتمائه الكروي؟.. شوقي غريب يجيب



وأكد "غريب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أنهم سيعملون على تحقيق حلم المصريين، معقبا: "نسعى لوضع مصر على التراك العالمي.. وسنجتهد جميعا حتى نحقق طموح الشعب المصري، وتكريم الرئيس السيسي حاجة كبيرة أوي".



ووجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالا إلى الكابتن شوقي غريب، مستفهما عن انتماء الرئيس السيسي الكروي، قائلا: "هل استشفيت الرئيس السيسي أهلاوي ولا زملكاوي.. ده شىء يهم المصريين".



ورد "غريب": "رهبة المكان ومقابلة الرئيس لم نفكر معه هل الرئيس أهلاوي ولا زملكاوي.. كل الكلام كان على مصر، وأداء المنتخب الفترة القادمة".



كشف الكابتن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن تكليفات الرئيس السيسي له وللفريق الأوليمبي، قائلا إن الرئيس السيسي عندما كان يصافحه أخبره: "طوكيو هى الأهم"، وعندما التقى بكل أعضاء المنتخب الأوليمبي أوصاهم جميعهم مرة أخرى بتشريف مصر في طوكيو 2020.