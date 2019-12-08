هكذا ظهرت صابرين في مهرجان "نجم العرب"؟ (صورة)





نشرت الفنانة صابرين، صورها بعد تكريمها في مهرجان نجم العرب، الذي أقيم مساء أمس.وتألقت الفنانة صابرين، أثناء تكريمها في مهرجان "نجم العرب"، حيث حرصت على تغير تسريحة شعرها، بعد خلعها الحجاب منذ شهر.وعلقت صابرين، على صورها في مهرجان "نجم العرب" قائلة: "شكرًا مجلة نجم العرب 2019".كانت أعلنت الإعلامية بوسي شلبي، منذ ساعات عن ظهور الفنانة صابرين، في حلقة خاصة معها في برنامجها "أحلى النجوم" وذلك أول ظهور إعلامي لها بعد خلعها الحجاب.يذكر أن آخر أعمال الفنانة صابرين، مسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذي تم عرضه في دارما رمضان 2019، وشاركها في البطولة الفنان علي ربيع.