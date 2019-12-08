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تعرف على الحالة الجوية ليوم الأحد.. "تحذيرات من سقوط الأمطار"

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:01 ص
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أرشيفية
أرشيفية
جرجس ميلاد
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد، توقعاتها بشأن حالة الطقس، اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019، مؤكدة أن البلاد ستشهد طقسًا مائلًا للدفئ حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.


وأوضحت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سيكون هناك تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.


وأكدت هيئة الأرصاد، وجود نشاطا للرياح على بعض مناطق السواحل الغربية، حيث يكون أغلبها شمالية غربية.


وحذرت الهيئة قائدي المركبات، من انعدام الرؤية الأفقية في الساعات الأولى من صباحا، حتى بعد شروق الشمس بساعات، بسبب تكون الشبورة المائية.


وتناول البيان أهم درجات الحرارة على المدن المصرية، وجاءت كالتالي:

الصغرى- العظمى

القاهرة 16-22

الإسكندرية 17-22

السلوم 12-21

رفح12 -12-22

كاترين 5-18

الأقصر 12-24

حلايب 20-21

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الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة بيان بالطقس الحالة الجوية الارصاد

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