حسام موافي يكشف الفارق بين العرض والمرض

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بطب القصر العيني، الفرق بين العرض والمرض، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال الصداع عرض وليس مرض، لأنه يمكن أن يكون نتيجة ورم في المخ او ضغط عالي او حالة نفسية ومن هنا يمكننا القول أن الصداع عرض وليس مرض.





وأضاف "موافي" خلال لقائه ببرنامج " باب الخلق " الذي يقدمه الإعلامي "محمود سعد" على قناة "النهار "، أن تورم القدمين عرضا وليس مرضا، ويجب معرفة سببه، هل التورم في رجل واحدة أم الاثنين، مشيرا إلى أنه عند تورم قدم واحدة فهذه مشكلة موضعية ويكون سهل حلها ويتم تشخيصها بسرعه ام عند تورم القدمين فهذا سبب عام ويجب معالجته فورا.





وأشار " موافي " إلى ان القلب يدق 110 او 120 الف دقه في اليوم الواحد ومن المحتمل أن يحدث هبوط القلب ولا تؤدي وظيفتها بكفاءة كما أن القلب يقوم بعمل انقباض وانبساط وهبوط القلب يؤثر على وظيفة واحدة أما الانقباض وتكون خطيره جدا او الانبساط وتكون اقل ضرر.





وأوضح "موافي" أن هناك نوعين من الهبوط أولهما الهبوط الانقباضي والهبوط الانبساطي كما أن لدينا قلبين يمين ويسار اذا هبط القلب اليمين يتم تورم القدمين والقلب اليسار إذا هبط لا يقوم بتورم القدمين.