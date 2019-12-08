رئيس "محلية البرلمان" يكشف تفاصيل جديدة عن "التعديل الوزاري"

كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل جديدة عن التعديل الوزارى المرتقب، مشيرا إلى أن الوقت ملائم ويحتاج إلى إجراء تعديل وزاري وتغيير للوجوه.





وأوضح "السجيني" خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، دور مجلس النواب في عملية التعديل الوزاري، قائلا إذا كان المجلس في دور الانعقاد، وكان التعديل محدود اى رئيس الوزراء باق، يجب أن يرد خطاب من رئاسة الوزراء إلى مجلس النواب ثم يتم التشاور على أسماء الوزراء المطلوب تعديلها، واستعراض السيرة الذاتية على كل وزير، وسيتم التصويت عليه من قبل أعضاء المجلس".





وأضاف: "في حال إجراء تعديل وزاري في غير دور انعقاد مجلس البرلمان، يقوم رئيس المجلس بتوجيه الدعوة لانعقاد جلسة طارئة".





وأشار إلى أن تأخر خروج قانون الإدارة المحلية، يعود لتأخر بعض أجزائه، مشيرا إلى أن قانون لجنة الادارة المحلية تم مناقشته وأودعته في حوزة مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشته، مشيرا إلى أن القانون ثقيل لأنه يرتبط بأكثر من جهة.