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التشكيل المتوقع للسعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24"

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:48 ص
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السعودية
السعودية
أميرة فطيم
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب خليفة الدوري، لمتابعة المباراة الحاسمة بين المنتخب السعوديي ونظيره البحريني، مساء اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019، في نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" المقام في قطر.


ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية ضد البحرين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة الخامسة بتوقيت جرينتش.


وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd1، التابعة لشبكة bein sports؛ وقناة الكأس، وقناة عمان سبورت، وقناة الكويت سبورت، المالكين لحقوق البث الحصري لمباريات كأس الخليج العربي "خليجي 24".


ويعلق على مباراة السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج، المعلق الرياضي؛ يوسف سيف.


التشكيل المتوقع للسعودية في مواجهة البحرين:-

من المتوقع أن يدفع الفرنسي هيرفي رينارد بفواز القرني، في حراسة المرمى، وأمامه ياسر الشهراني، وزياد الصحفي، ومحمد الخبراني، وسعود عبد الحميد، وسيضع سلمان الفرج، ومحمد كنو، وعبد الله عطيف، في قلب الميدان، فيما سيقود هجوم المنتخب السعودي، سالم الدوسري، وعبد الله الحمدان، وهتان باهبري.


حراسة المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: ياسر الشهراني - زياد الصحفي - محمد الخبراني - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سلمان الفرج - محمد كنو - عبد الله عطيف.

خط الهجوم: سالم الدوسري - عبد الله الحمدان - هتان باهبري.
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