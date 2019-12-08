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موقف سلمان الفرج من المشاركة مع السعودية ضد البحرين

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:12 ص
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سلمان الفرج
سلمان الفرج
محمد الصو
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كشفت تقارير صحفية سعودية أمس عن موقف سلمان الفرج لاعب وسط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، من المشاركة ضد منتخب البحرين، في نهائي كأس الخليج العربي 24.


وغاب الفرج، عن مباراة قطر في نصف النهائي والتي انتهت لصالح الأخصر، بسبب شعوره بآلام في العضلة الخلفية للفخذ، حتى فضل الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، إراحته لعدم تفاقم الإصابة.


وشارك الفرج، في تدريبات المنتخب السعودي، مساء أمس بصورة طبيعية ليعلن تعافيه من الإصابة وجاهزيته لمواجهة منتخب البحرين في المباراة النهائية.


ويستعد المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، لمواجهة البحرين، على ملعب عبدالله بن خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


وتأهل المنتخب للمباراة النهائية من البطولة الخليجية، بعد تغلبه على قطر، بهدف دون رد، فيما صعد منتخب البحرين على حساب منتخب العراق بركلات الجزاء الترجيحية والتي انتهت بنتيجة5/3، عقب انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
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نهائي خليجي 24 اليوم سلمان الفرج السعودية والبحرين السعودية ضد البحرين البطولة الخليجية

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