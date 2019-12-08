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نداء شرارة تهنئ تامر حسني بعد دخوله جينيس.. هكذا رد عليها الأخير

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:28 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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هنأت الفنانة نداء شرارة، الفنان تامر حسني، لدخوله موسوعة جينس عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".

وكتبت "شرارة" قائلة: "‏دخول تامر حسني موسوعة جينيس ريكورد كأكثر فنان مؤثر وملهم بالعالم، خلاني فخورة بشكل مش عادي وكأن هذه الجائزة لي"، مضيفة: "هالإنسان حكاية اجتهاد لكل شخص عنده حلم"
.
واختتمت "شرارة" كلماتها قائلة: "الله يحفظه لأهله ومحبينه وبلده، ابن مصر الحبيبة".

وبادلها الفنان "تامر حسني" التغريدة قائلًا: "‏يا نداء كلامك جميل زيك ألف شكر فعلاً الجايزة دي لازم تحفز كل مجتهد وكل موهوب، إن مفيش مستحيل وإن الجاي أحلى بأذن الله، الله يخليلك أسرتك ويحفظك ليهم يارب.

وعلق أحد المتابعين قائلا: "ألف مبروك يا اجمل صوت وفنان، ‏و‎كل تكريم ليك أتذكر مشوارك وتعبك وفعلا أنا ابن مصر انا ضد الكسر أكبر مثال تامر حسني فنان يستحق كل ماهو أفضل اتمني لك المزيد من النجاح.

وعلى صعيد آخر وصلت اغنية "حبيتك بالتلاتة" لشرارة لـ 9 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وكتبت "شرارة" قائلة: "حبيتك بالتلاته ٩ مليون مستمع على يوتيوب، فيما علق أحد المتابعين عليها قائلا: "أكيد أكتر من كده تستاهلي 99 مليون وأكتر".

وقدمت "شرارة" العديد من الأغاني منها "سهرانة أنا"، "أدور عليك"، و"أنا أردنية"، "هب السعد"، و"كلام في كلام"، و"يا نور"، "بتخون"، و"ضيعنا الحب"، و"يجرحني"، و"ابن النشامة"، و"زوروني"، و"بنت الشلبية".

نداء شرارة تهنئ تامر حسني بعد دخوله جينيس.. هكذا رد عليها الأخير
نداء شرارة تهنئ تامر حسني بعد دخوله جينيس.. هكذا رد عليها الأخير
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