معرض فني لفنان روسي بمصر





يفتتح الفنان التشكيلي المصري البارز أحمد نوار، معرضا تشكيليا لأعمال الفنان الروسي دميتري أفيريانوف، يوم الأحد 8 ديسمبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساء، بقاعة المعارض الكبرى في المركز الثقافي الروسي بالدقي.





المعرض بعنوان "بعد 30 سنة"، وسيضم المعرض 30 لوحة مرسومة بالألوان الزيتية والمائية وتقنية تمبرا، تتناول مشاهد للبحر والطبيعة الساحرة في مصر وروسيا، ومشاهد من الطبيعة بمدينة الفيوم، وأيضا مشاهد تاريخية من مصر في العصور المختلفة حيث تأثر الفنان بالاحتفالات الشعبية المصرية وطقوس الفلاحين المصريين والعصر البطلمي ورحلة العائلة المقدسة.





والفنان دميتري أفيريانوف، الذي رسم لوحات هذا المعرض هو عضو اتحاد الفنانين التشكيليين الروس، ومصمم معماري وخريج أكاديمية الفنون في بطرسبورغ.





وكانت آخر زياراته الى مصر منذ 30 عاما عندما نظم له المركز الثقافي الروسي معرضا، وبقي أمل العودة لديه طيلة هذه المدة.



