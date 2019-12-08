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أرقام قياسية حققها محمد صلاح بعد التسجيل في مرمي بورنموث

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:25 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
على ماهر حلمي
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حقق لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي أرقام قياسية بعد التسجيل امام نظيره فريق بورنموث مساء السبت ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب بورنموث الدولي وشهدت المباراة تألق كبير للاعب الدولي المصري الذي استطاع أن يسجل هدفا و يصنع آخر في المباراة ليحصل علي جائزة أفضل لاعب في المباراة من الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


تعرف علي أرقام محمد صلاح القياسية بعد الهدف أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " :

محمد صلاح أصبح الهداف التاريخي فى تاريخ مواجهات نادي ‎ليفربول أمام نظيره فريق بورنموث برصيد 7 اهداف من 5 مباريات كما انه اللاعب الوحيد في تاريخ مواجهات الفريقين الذي سجل هاتريك في مباراة.


‏‎واصبح لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح في مباراته الـ100 في البريميرليج يسجل هدفه الـ63 وجاءت قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً للأهداف في مبارياتهم الـ100 الأولى بالبريميرليج عبر التاريخ حسب شبكة اوبتا العالمية

79 هدف، شيرر .
68 هدف، رود فان نيستلروي .
64 هدف، أجويرو .
63 هدف، كل من محمد صلاح, توريس, آندي كول .


تعرف علي نتيجة مباراة ليفربول ضد بورنموث بالدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " :

حقق نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فوزا كبيرا خارج ارضه أمام نظيره فريق بورنموث ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واستطاع النجم الدولي المصري محمد صلاح تسجيل هدف وصناعة آخر ليحصل علي جائزة أفضل لاعب في المباراة.


وبهذه النتيجة استطاع نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح الإنفراد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسه ليستر سيتي و برصيد 14 نقطة عن حامل لقب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز مانشستر سيتي برصيد 14 نقطة بينما توقف رصيد نادي بورنموث عن المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.
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