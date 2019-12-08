رانيا يوسف: مستغربة من تعليق الناس وتركيزهم مع لبسي في كل مهرجان



وقدمت "يوسف" اول عمل لها في مسلسل " العقاب"، كما شاركت الفنانة رانيا يوسف في العديد من المسلسلات منها عيون القلب ، السبع ورايا ، خطوط حمراء ، موجة حارة ، حرب الجواسيس ، أهل كايرو ، طاش ما طاش ، العطار وسبع بنات ، مجنون ليلى ، حارة ، كلمة حق ، عروس البحر.



وقدمت "يوسف" العديد من الأفلام منها صرخة نملة ، هو في كدة ، ريجانا ، كبارية ، زهايمر ، النيل ، الكاشي ماشي ، الناجون من النار، واحد صحيح.









عبرت الفنانة رانيا يوسف، عن مدى استغرابها لتعليقات الجمهور عليها هي بالأخص عكس أي فنان آخر.وقالت "يوسف" خلال لقائها لها مع الإعلامية دينا حويدق: "معرفش اشمعنا أنا بالذات، لكن انا بحب المهرجانات وبحب أحضر أفلام وأشوف أفلام من جميع أنحاء العالم دي فرصة بالنسبة لي لتطوير نفسي وأدائي".وتابعت "قائلة": يمكن لأني اتربيت بشكل منفتح شوية، مكنش عندي قيود في استايل اللبس طول عمري بلبس شورتات وبكيني ومعنديش مشكلة في موضوع اللبس، لو حد يفكر إني بلبس جرىء، أنا مش شايفة ان لبسي جرىء لأن ده الطبيعي بتاعي، هو بس التعود".وعلى صعيد أخر بدأت "يوسف" في بداية حياتها كعارضة أزياء ، ثم بدأت بأدوار صغيرة على شاشة التليفزيون .