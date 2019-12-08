مفاجأة.. الزمالك يضغط على نجم الفريق ليرحل في الشتاء

بدأ مسئولو نادي الزمالك في الضغط على واحد من نجوم الفريق ليرحل عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.







الزمالك يضغط على بوطيب للرحيل



ويحاول مسئولو نادي الزمالك في الفترة الأخيرة إقناع المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق بفسخ عقده بالتراضي مع النادي ويرحل في الشتاء القادم.





ويريد نادي الزمالك في انهاء الأمر مع بوطيب بشكل ودي حتى لا يضطر إلى دفع مبلغ مالي ضخم مقابل فسخ عقد اللاعب.





سبب رغبة نادي الزمالك في فسخ عقد خالد بوطيب



ويريد مسئولو نادي الزمالك في فسخ عقد خالد بوطيب مع الفريق نظرا لعدم استفادة النادي منه بسبب ادأه الضعيف وكثرة إصاباته.





إصابة خالد بوطيب وغيابه عن الزمالك



ويخضع بوطيب خلال الأيام القليلة القادمة إلى جراحة في الركبة وسيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 شهور.





موعد مباراة الزمالك القادمة



ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي بيراميدز يوم الخميس القادم 12 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.