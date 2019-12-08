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محمد سامي يفوز بجائزة أفضل مخرج بمهرجان "نجم العرب"

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:19 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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حصد المخرج محمد سامي، على جائزة أفضل مخرج عن مسلسل "ولد الغلابة"، فى حفل مهرجان نجم العرب الذي أقيم مساء أمس بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بتصويت من الوطن العربي.

ويشار إلى أن الحفل ضم عدد كبير من النجوم وهم أحمد السقا، مى عمر، أمير طعيمة، عزيز الشافعي، محمد الشرنوبي، أسماء أبو اليزيد، أحمد داوود، درة.

يذكر أن قصة مسلسل "ولد الغلابة" تدور حول أحمد السقا والذي يعمل مدرس بإحدى المدارس الحكومية وبسبب الظروف المادية التى يتعرض لها يضطر للعمل في مهنة أخرى ليلاً وهى سائق تاكسى، وبالرغم من ذلك يعيش السقا صراعات كثيرة مع طليقته 'هبة مجدي' و أحد كبار البلد 'هادي الجيار'، إلا أن حياته تنقلب رأسا على عقب، بعدما يتهم ظلما في قتل شقيقته، ليدخل بعدها السجن.

ثم يتجه 'السقا' بعد ذلك إلى تجارة المخدرات، بعدما يتعرف على أحد الأشخاص، والذي يجسد دوره الفنان محمد ممدوح وتتوالي الأحداث فى إطار من الإثارة والتشويق.

"ولد الغلابة" بطولة كل من "أحمد السقا، محمد ممدوح، مي عمر ، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد ،كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي ، وإنتاج صادق الصباح.

جدير بالذكر أن المخرج محمد سامي يخوض تجربة جديدة فى السباق الرمضاني القادم ٢٠٢٠، مع الفنان محمد رمضان فى مسلسل "البرنس"، والذي ينتمي للدراما الاجتماعية، والمسلسل من بطولة "محمد رمضان، غادة عادل، روجينا، ادوارد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.


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الكلمات المفتاحية

نجم العرب مهرجان محمد سامي الفجر الفني

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