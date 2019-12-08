"الطفل علي صبرة يلتقط السيلفي مع معجبيه".. شاهد رد فعل الأطفال

أثناء جولته الأثرية في المتحف المصري بالتحرير، والتي نظمتها له وزارة الآثار، التقى الطفل علي صبرة بعدد من الأطفال الذين تصادف وجودهم في رحلات مدرسية، وتعرف الأطفال عليه وكان رد فعلهم أنهم أرادوا التقاط الصور معه.





وقام الطفل علي صبرة بالتقاط الصور معهم بطريقة السيلفي، حيث طلب منهم الوقوف إلى جواره، وقام هو بتصويرهم معه "سيلفي" عدة لقطات بعدة موبيلات كانت مع الأطفال.





كما تعرفه الأطفال أثناء جولته داخل المتحف ووقفوا معه حول الدكتورة شيرين أمين التي قامت بشرح معالم المتحف له وللأطفال المعجبين به.





يذكر أن الطفل علي صبرة و الذي انتشر عنه فيديو علي السوشيال ميديا يروي قصة كفاحه حيث أصبح العائل الرئيسي لأسرته بعد ان تركهم والدهم مما اضطره إلى بيع الجوارب لكسب قوت عيشه و أسرته واستكمال دراسته وهو في الثانية عشر من عمره، معلنًا في الفيديو عن رغبته في أن يصبح عالما للآثار عندما يكبر.





وعندما شاهد وزير الآثار الفيديو الخاص بالطفل علي قرر أن يقابله الأربعاء السابق لتشجيعه، وخلال المقابلة هنأ وزير الآثار الطفل على كفاحه وشجاعته وأكد عليه ضرورة اجتهاده في الدراسة، ومنحه تصريح زيارة مجاني له ولأخيه لزيارة جميع المتاحف والمواقع الأثرية بمصر وذلك للتعرف بصورة أعمق علي تراث وآثار بلاده، كما أهداه أيضًا مستنسخ من قناع الملك توت عنخ امون ومجموعة من الكتب الأثرية الخاصة بالأطفال.