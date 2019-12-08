Advertisements
Advertisements
Advertisements

كامل الوزير يهدد المتهربين من دفع قيمة التذاكر بـ"إجراءات رادعة" (فيديو)

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:43 ص
Advertisements
كامل الوزير
كامل الوزير
كساب أحمد
Advertisements
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة ستعمل على منع التهرب من دفع ثمن التذكرة بالترغيب في البداية، وستعمل على نشر الوعي حول أهمية دفع ثمن التذكرة، معقبًا: "هنقول للناس، ثمن التذكرة هو اللي هيجيب القطار الجديد، وهو اللي هيطوير السكة الحديد".

وتابع "الوزير"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الوزارة ستقوم بإعداد إجراءات رادعة، لمنع التهرب من شراء التذكرة، معقبًا: "دلوقتي في كمسرية واقفة على بابا المحطة، لمنع المواطنين من الدخول إلى القطار دون شراء التذكرة".

ولفت إلى أن الوزارة وفرت تذاكر القطارات في كل المحاطات الرئيسية، والحجز الآن أصبح بالموبيل، أو من خلال مكاتب البريد، معقبًا: "دلوقتي مفيش حجة لشراء التذاكر، وسيتم شراء بوابات الكترونية مثل البوبابات الموجودة في المترو، للدخول إلى محطات السكة الحديد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير النقل كامل الوزير توك شو أخبار

أخبار تهمك

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ حوالي 6 ساعات

"كورة لايف" TODAY BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر FILGOAL رابط ماتش البرسا PLUS NOW بدون تقطيع شووت

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا KOR» مشاهدة مباراة الزمالك ضد أول أغسطس بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الزملك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر مجانًا على Time Sport تايم سبورت.. شاهد مباراة الزمالك بث مباشر مجانًا live hd

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر اليوم السبت 7 / 12 / 2019 في الدوري الإسباني live messi

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك وأول أغسشس بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE مشاهدة ماتش الزمالك مجانا بدون تقطيع caf zamalek

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

الآن

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

الآن

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

الآن

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

الآن

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

منذ حوالي 5 ساعات

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ حوالي 4 ساعات

LIVE| مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم السبت 7/12/2019 بث مباشر في الدوري الايطالي بدون تقطيع match

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

الآن

موضوعات متعلقة

هيئة السكة الحديد: 40% نسبة التهرب من دفع التذاكر في القطارات المطورة والمميزة

"السكة الحديد" تكشف عن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة التهرب من دفع الأجرة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم على جميع الخطوط

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم على جميع الخطوط

"مهران" عن تطوير محطة مصر: "مسبناش حاجة معملنهاش" (فيديو)

بعد حادث القطار 934.. كيف تتعامل السكك الحديدية مع الممتنعين عن دفع الأجرة؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:24 م

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

06:08 م

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

06:30 م

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

06:15 م

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

08:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status