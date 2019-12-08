كامل الوزير يهدد المتهربين من دفع قيمة التذاكر بـ"إجراءات رادعة" (فيديو)

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة ستعمل على منع التهرب من دفع ثمن التذكرة بالترغيب في البداية، وستعمل على نشر الوعي حول أهمية دفع ثمن التذكرة، معقبًا: "هنقول للناس، ثمن التذكرة هو اللي هيجيب القطار الجديد، وهو اللي هيطوير السكة الحديد".



وتابع "الوزير"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الوزارة ستقوم بإعداد إجراءات رادعة، لمنع التهرب من شراء التذكرة، معقبًا: "دلوقتي في كمسرية واقفة على بابا المحطة، لمنع المواطنين من الدخول إلى القطار دون شراء التذكرة".



ولفت إلى أن الوزارة وفرت تذاكر القطارات في كل المحاطات الرئيسية، والحجز الآن أصبح بالموبيل، أو من خلال مكاتب البريد، معقبًا: "دلوقتي مفيش حجة لشراء التذاكر، وسيتم شراء بوابات الكترونية مثل البوبابات الموجودة في المترو، للدخول إلى محطات السكة الحديد".

