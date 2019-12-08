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ميسي "الهاتريك" يقود برشلونة لسحق مايوركا وإحتلال صدارة الدوري الإسباني

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:07 ص
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برشلونة
برشلونة
وكالات
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قاد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة فريقه إلى فوز كبير على مايوركا 5 / 2، اليوم السبت، في المرحلة السادسة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل ميسي ثلاث أهداف في الدقائق 17 و40 و83، فيما سجل أنطوان جريزمان هدفًا في الدقيقة السادسة ولويس سواريز في الدقيقة 43، وسجل أنتي بودمير هدفي مايوركا في الدقيقتين 35 و 64.

ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، متساويًا مع غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي الدقيقة السادسة، جاءت أول أهداف المباراة لبرشلونة عن طريق مهاجمه الفرنسي أنطوان جريزمان، الذي استفاد من كرة طويلة لعبها الحارس الألماني مارك أندير تير شتيجن، ليضع الكرة في شباك مايوركا مسجلًا أول أهداف المباراة.

بعد الهدف واصل برشلونة سيطرته على أحداث الشوط ، بينما تراجع مايوركا إلى مناطقه الدفاعية، خشية تلقي هدف ثان في شباكه.

وفي الدقيقة 14 ، وجه سيرجيو بوسكيتس ضربة رأس قوية في مرمى مايروكا، لكن مانولو رينا حارس مرمى مايوركا أبعد الخطر عن مرماه بتصدي رائع.

وسدد ميسي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليسجل الهدف الثاني في شباك رينا، ليعزز تقدم برشلونة في الدقيقة 17.

وحاول المدافع جيرارد بيكيه أن يمنح برشلونة الهدف الثالث، بعد أن تلقى عرضية من زميله جونيور فيربي الظهير الأيسر، ليوجهها بضربة رأس لكن رينا أمسك بالكرة في الدقيقة 22.

وأضاع الأوروجوياني لويس سواريز فرصة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 27، حينما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء، ليراوغ مدافع مايوركا ويسدد كرة تصدى لها قائم مرمى مايوركا.

وعلى الرغم من سيطرة برشلونة على مجريات المباراة، إلا أن مايوركا نجح في تقليص الفارق عن طريق لاعبه أنتي بوديمير الذي لعب كرة ساقطة فوق الحارس تير شتيجن مسجلًا الهدف الأول في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 40 سجل ميسي الهدف الثالث لبرشلونة، بعد أن سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك رينا.

ولم تمر ثلاث دقائق حتى سجل سواريز الهدف الرابع لبرشلونة بطريقة مميزة بكعب القدم، بعدما تلقى تمريرة رائعة من الهولندي فرينكي دي يونج داخل منطقة جزاء مايوركا ليسجل الهدف الرابع.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول برشلونة إضافة هدف خامس في شباك ضيفه، لكن الأسلوب الدفاعي الذي انتهجه مايوركا حال دون ذلك.

وفي الدقيقة 64 نجح مايوركا في تسجيل الهدف الثاني ، حيث ارتقى بودمير إلى كرة عرضية بضربة رأس ليضعها في شباك الحارس الألماني تير شتيجن.

وبينما تتجه المباراة نحو النهاية، سجل ميسي الهدف الثالث له والخامس لفريقه، بعدما تلقى تمريرة من سواريز داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية اصطدمت بالعارضة وهزت شباك مايوركا في الدقيقة 83.

ولم تشهد باقي دقائق المباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا فوز برشلونة على مايوركا 5 / 2.
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