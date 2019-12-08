اسعار الذهب اليوم الأحد 8-12-2019...وشعبة الذهب تعلن عن مبادرة لتقسيط ثمن الشبكة

شهدت اسعار الذهب اليوم الأحد8-12-2019 استقرار، مع توقعات بأن يشهد المعدن الاصفر هبوطا جدبد في الاسعار بعد التراجع الحاد في سعرة عالميا.

اسعار الذهب اليوم الأحد 8-12-2019:

استقرت اسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم السبت 8-12-2019 وجائت كالأتي :

سعر الذهب اليوم الأحد 8-12-2019"عيار 21 " : 663 جنيه للجرام

سعر الذهب اليوم الأحد 8-12-2019 " عيار 18": 568 جنيه للجرام.

سعر الذهب اليوم الأحد 8-12-2019 " عيار 24":757 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 8-12-2019 : بلغ 5298 جنيه للجرام.





اسعار الذهب تقفز 8 جنيهات للجرام الأسبوع الماضي:

وقفزت اسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 8 جنيه في الجرام بعدما شهدت ارتفاعات، وسط تعرض الاسعار لتذبذبات سعرية.

تقسيط ثمن الشبكة :

قررت شعبة الذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية، تنظيم مهرجان للمشغولات الذهبية في محافظتي القاهرة والجيزة بمشاركة عدد كبير من اصحاب محلات الصاغة.

وأوضحت، الشعبة خلال تصريحات تلفزيونية علي وردت على لسان هاني جيد رئيس الشعبة، أن المهرجان سيتم تنظيمة بداية من يوم 23 يناير القادم ولمدة شهر تقريبًا وتهدف الشعبة لتنظيمة في محافظات اخري، مشيرا إلى أن الشعبة تبحث التعاون مع البنوك لتقديم قروض لتقسيط ثمن الشبكة محاولة منها لمساعدة الموطنون على شراء الذهب بعد ارتفاع سعره منذ بداية عام 2019.