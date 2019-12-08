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لاتسيو يقهر يوفنتوس ويهدي صدارة الدوري الإيطالي لإنتر ميلان

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:02 ص
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يوفنتوس ولاتسيو
يوفنتوس ولاتسيو
وكالات
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حقق فريق لاتسيو فوز كبير على فريق يوفنتوس، في الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز 3 _ 1، اليوم السبت، في المرحلة الخامسة عشر من المسابقة، والتي شهدت أيضا تعادل نابولي مع مضيفه أودينيزي 1_1 وفوز أتالانتا على فيرونا 3 _ 2.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 25 وتعادل فيليبي لويز راموس لفريق لاتسيو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ثم أضاف سيرجي سافيتش الهدف الثاني للاتسيو في الدقيقة 74، قبل أن يختتم فيليبي كايسيدو أهداف لاتسيو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأهدر شيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو ركلة جزاء في الدقيقة 79.

واضطر يوفنتوس لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد خوان كوادرادو في الدقيقة 69.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث، محققا انتصاره العاشر في الدوري هذا الموسم مقابل الخاسرة في مباراتين والتعادل في ثلاث.

في المقابل فرط يوفنتوس في انتزاع صدارة الدوري الإيطالي حيث توقف رصيده عند 36 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف إنتر ميلان.

وتلقى يوفنتوس، أول هزيمة له في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والتعادل في ثلاث.
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