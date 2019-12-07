تكريم محمد رحيم وأنوسة كوتة بمهرجان "إيجي فاشون" الخميس المقبل

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان "إيجي فاشون"، برئاسة أحمد العزبي، عن تكريم الملحن محمد رحيم وزوجته مدربة الأسود الشهيرة أنوسه كوته، وذلك ضمن تكريمات المهرجان يوم الخميس المقبل.





وكشف أحمد العزبي عن اسماء المصممين المشاركين في الفاشون مصمم الأزياء المصري عمرو البنا، مصممة الأزياء السعودية سناء أبو حجر، مصمم الأزياء المصري محمد شهبندر، مصممة الأزياء السعودية إيمان حاسن، مصمم الأزياء المصرى محمد كمال، خبيرة التجميل التركية نسرين ياوز، خبيرة التجميل السعودية ألمها، خبيرة التجميل السعودية نادية محي الدين، هير ستايل اليمنيه فاتن علي، خبيرة التجميل الفلسطينية حنين أبو ليلي خبيرة التجميل السعودية نهلة الجمال.





وقال "العزبي"، سوف يتم تكريم عدد من نجوم الفن والإعلام الذين قدموا أعمال ذو قيمة وهادفة للمجتمع في جميع المجالات.





وأوضح أن هذه الدورة سوف تكرم بعض اسماء من نجوم الفن الراحلين اسم الفنان فاروق الفيشاوي، و طلعت زكريا، وهيثم أحمد زكي، وعزت ابو عوف، وشعبان عبدالرحيم.





يذكر أن الدورة الخامسة سوف تقام يوم ١٢ و ١٣ الشهر الجاري بأحد فنادق القاهرة.



