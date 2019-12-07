Advertisements
Advertisements
Advertisements

تكريم محمد رحيم وأنوسة كوتة بمهرجان "إيجي فاشون" الخميس المقبل

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:41 م
Advertisements
إيجي فاشون
إيجي فاشون
محمود حنفي
Advertisements
أعلنت اللجنة العليا لمهرجان "إيجي فاشون"، برئاسة أحمد العزبي، عن تكريم الملحن محمد رحيم وزوجته مدربة الأسود الشهيرة أنوسه كوته، وذلك ضمن تكريمات المهرجان يوم الخميس المقبل.

وكشف أحمد العزبي عن اسماء المصممين المشاركين في الفاشون مصمم الأزياء المصري عمرو البنا، مصممة الأزياء السعودية سناء أبو حجر، مصمم الأزياء المصري محمد شهبندر، مصممة الأزياء السعودية إيمان حاسن، مصمم الأزياء المصرى محمد كمال، خبيرة التجميل التركية نسرين ياوز، خبيرة التجميل السعودية ألمها، خبيرة التجميل السعودية نادية محي الدين، هير ستايل اليمنيه فاتن علي، خبيرة التجميل الفلسطينية حنين أبو ليلي  خبيرة التجميل السعودية نهلة الجمال.

وقال "العزبي"، سوف يتم تكريم عدد من نجوم الفن والإعلام الذين قدموا أعمال ذو قيمة وهادفة للمجتمع في جميع المجالات. 

وأوضح أن هذه الدورة سوف تكرم بعض اسماء من نجوم الفن الراحلين اسم الفنان فاروق الفيشاوي، وطلعت زكريا، وهيثم أحمد زكي، وعزت ابو عوف، وشعبان عبدالرحيم. 

يذكر أن الدورة الخامسة سوف تقام يوم ١٢ و ١٣ الشهر الجاري بأحد فنادق القاهرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما خبار الفن الفجر الفني إيجي فاشون أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر اليوم السبت 7 / 12 / 2019 في الدوري الإسباني live messi

منذ حوالي 3 ساعات

LIVE| مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم السبت 7/12/2019 بث مباشر في الدوري الايطالي بدون تقطيع match

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

الآن

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

الآن

"كورة لايف" TODAY BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر FILGOAL رابط ماتش البرسا PLUS NOW بدون تقطيع شووت

منذ ساعتين و 19 دقيقة

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

الآن

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

الآن

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك وأول أغسشس بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE مشاهدة ماتش الزمالك مجانا بدون تقطيع caf zamalek

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر مجانًا على Time Sport تايم سبورت.. شاهد مباراة الزمالك بث مباشر مجانًا live hd

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا KOR» مشاهدة مباراة الزمالك ضد أول أغسطس بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الزملك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 21 دقيقة

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

الآن

موضوعات متعلقة

"مزيكا" تطرح كليب محمد رحيم وأنوسة كوتة "أنا فيا اللي مكفيني"

شاهد.. كليب "أنا فيا اللي مكفيني" لـ محمد رحيم وأنوسة كوتة (فيديو)

مهرجان "إيجي فاشون" يُكرم نخبة من نجوم الفن والأزياء في مصر والوطن العرب

EGY FASHION يُكرّم نجوم الفن والإعلام والمجتمع بنسخته الثانية (صور)

تكريم أسماء التميمي في القاهرة غدًا.. وتؤكد: "بداية قوية للوصول للعالمية"

تكريم نجوم الفن والإعلام في مهرجان "إيجي فاشون" (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:08 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

06:24 م

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

06:15 م

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

06:30 م

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

06:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status