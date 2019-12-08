محامي يفجر مفاجأة: يجوز تعيين منتقبة في قصر ثقافة فكريا وقانونيا



وأشار "حمودة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، السبت، إلى أن نقل السيدة المنتقبة لمكان آخر أمر لا يعيب الذي أصدر القرار، مضيفا: "كان يفضل ترك السيدة تمارس العمل ونرى ماذا ستفعل".



وأضاف أن تعيين منتقبة في هذا المنصب فكريا وقانونيا يصلح، ولكن إذا وجدنا تغيير في ثقافة العمل هنا يجوز فصلها، متابعا: "المفروض نحاسب الناس على التصرف وليس الشكل"، لافتا إلى أنه يجوز في الإسلام تولية الكافر لو كان قادر على إدارة العمل.



عقب الدكتور محمد حمودة، المحامي الدولي، على الضجة التي أثيرت بسبب تعيين منتقبة مديرة بقصر ثقافة قصر الدوار، مشيرًا إلى أن القانون لا يمنع تعيين المنتقبات في وظائف معينة، ولكن النقل في القانون ليس بعقوبة، معقبا: "لو رفعت قضية مش هتاخد حاجة لأن النقل ليس عقوبة".