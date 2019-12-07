Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على أول أغسطس

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:23 م
Advertisements
كارتيرون
كارتيرون
رامي بشاي
Advertisements
أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته البالغة بعد الفوز على نظيره أول اغسطس الأنجولي، وتحقيق ثلاثة نقاط في مشوار الأبيض بدور المجموعات. 

وقال على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد عقب انتهاء اللقاء :" مباراة أول أغسطس كانت صعبة جدًا منتهى الصعوبة، خصوصًا لأن المنافس وصل منذ عامين إلى مراحل متقدمة في بطولة دوري الاأبطال، الفوز اليوم كان مهم جدًا وخصوصا بعد الهزيمة في مباراة مازيمبي، خلقنا فرص عديدة وكنا الأفضل خلال اللقاء". 

وأضاف :" الزمالك ينافس بقوة داخل الدوري المصري، الذي أراه واحد من أقوى الدوريات داخل القارة، لم نعمل كثيرًا خلال الفترة الأخيرة بسبب ضيق الوقت ولكني اعلم جيدًا قوة واسم وتاريخ نادي الزمالك، سعيد جدا بالروح القتالية الذي ظهر عليها اللاعبين في مواجهة اليوم". 

وتابع :" خروج مصطفى محمد كلن بسبب تعرضه للإجهاد خصوصا بعد مشاركته الأخيرة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام، تغيير يوسف أوباما أيضا كان بسبب عودته من الإصابة".

وواصل :" لا يوجد أي سبب معين بخصوص مشاركة أشرف بن شرقي في مركز المهاجم الصريح، فهو لاعب يصلح للعب في أربعة مراكز داخل الملعب، وهو نجح في تسجيل هدفين خلال اللقاء". 

واختتم تصريحاته قائلًا :" الهدف خلال الفترة الأخيرة كان رفع الحالة المعنوية للاعبين، بسبب الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام إنبي ومازيمبي، أتمنى استمرار الخالة المعنوية المرتفعة للاعبين، وكل تركيزي الآن على مواجهة الخميس في بطولة الدوري المصري".


وأتم : الفريق يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب الطابع الهجومي وهذه ليست ازمة، نحاول ان نعمل على ان نكون فريق متحد من اجل الظهور بشكل متماسك عند فقدان الكرة

Advertisements

أخبار تهمك

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

الآن

مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر مجانًا على Time Sport تايم سبورت.. شاهد مباراة الزمالك بث مباشر مجانًا live hd

منذ حوالي 5 ساعات

LIVE| مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم السبت 7/12/2019 بث مباشر في الدوري الايطالي بدون تقطيع match

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

الآن

"كورة لايف" TODAY BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر FILGOAL رابط ماتش البرسا PLUS NOW بدون تقطيع شووت

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا KOR» مشاهدة مباراة الزمالك ضد أول أغسطس بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الزملك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعة و نصف

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر اليوم السبت 7 / 12 / 2019 في الدوري الإسباني live messi

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

الآن

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شووت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر BARCELONA LIVE كورة جول رابط ماتش البرسا بدون تقطيع جودة متعددة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

الآن

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ ساعتين

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ ساعتين و 34 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:24 م

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

يلا شووت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر BARCELONA LIVE كورة جول رابط ماتش البرسا بدون تقطيع جودة متعددة

09:08 م

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

06:15 م

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

06:07 م

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

06:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status