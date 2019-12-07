توقف عمليات "البريقة" الليبية في طرابلس بسبب الاشتباكات القريبة





قالت شركة البريقة الليبية لتسويق البترول، اليوم السبت، إنها علقت العمليات وأجلت جميع الموظفين من مستودعها في طرابلس بسبب شدة الاشتباكات والقصف في المدينة.وأوضحت شركة البريقة، المملوكة لشركة النفط الوطنية "المؤسسة الوطنية للنفط" والمسؤولة عن إمدادات الوقود، في بيان أنها "اضطرت إلى تفعيل خطة الإخلاء الكاملة لضمان سلامة موظفيها".وأضاف الشركة الليبية، إن إمدادات الوقود لم تتأثر على الفور عن طريق الإخلاء، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.كما سمع صوت المدفعية الثقيلة في وسط مدينة طرابلس يوم الجمعة الماضي، وشن الجيش الوطني الليبي المتمركز في الشرق لخليفة حفتر، هجومًا في أبريل للسيطرة على طرابلس.وتم تقسيم ليبيا بين الفصائل المتناحرة في طرابلس والشرق منذ عام 2014، ولم يكن لديها حكومة مركزية مستقرة منذ أن أطاحت ثورة مدعومة من قبل الناتو معمر القذافي في عام 2011.