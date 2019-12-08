بعد إشادته بها.. حماقي يتخلى عن المتسابقة حفيظة فالكو في "ذا فويس"







وبعد فراغ يمان من الغناء أعرب حماقي عن سعادته بالأغنية التي قامت بغنائها، مشيدًا بها: "يمان أثبتت الكلام اللى قولته قبل كده إن لسه عندها أكتر".





ودخل حماقي في حيرة شديدة لحظة اختياره لمتسابقين فقط، وبعد تفكير طويل اختار يمان الحاج وفهد مفتخر، وبذلك غادرت حفيظة فالكو البرنامج.



وفى سياق آخر، شهد البرنامج استحداث خاصية جديدة عبارة عن "زر البلوك"، الذي يستطيع أن يمنع أعضاء لجنة التحكيم من اختيار المواهب التي يرغبون في ضمها لفريقهم.



ويعتبر برنامج "ذا فويس 5"، لاكتشاف المواهب من أهم برامج المسابقات الغنائية،والبرنامج مقتبس من برنامج تليفزيون الواقع الغنائي الهولندي العالمي "The Voice"، تعود فكرة ابتكاره إلى جون دي مول عام 2010، وبدأ الموسم الأول من المسابقة في يوم 14 سبتمبر عام 2012 على قناة إم بي سي 1، وعلى قناة أل بي سي، بمشاركة كاظم الساهر، شيرين، عاصي الحلاني، صابر الرباعي الذين عملوا في البرنامج كأعضاء لجنة تحكيم لثلاث سنوات، وفاز بلقب الموسم الأول المغربي مراد بوريقي، من فريق عاصي الحلاني، وحصل على عقد تسجيل ألبوم وعقد عمل مع يونيفرسال العالمية للموسيقي.









اشتعلت حلقة العرض النهائي بين ثلاثة متسابقين من فريق الفنان محمد حماقي، وهم حفيظة فالكو وفهد مفتخر ويمان الحاج، واستطاعوا بصوتهم الرائع أن ينالوا إعجاب الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم.وأدت المتسابقة حفيظة فالكو، أغنية "بنت أكابر" للفنانة أصالة، وعندما انتهائها من الغناء حادثها حماقي قائلاً :"حمد الله على السلامة، هي دي حفيظة اللي أنا اعرفها، حفيظة النهاردة هايلة، كل حاجة مظبوطة، التوتر مظهرش في صوتها".وأدى المتسابق فهد مفتخر أغنية ميديلي مكونة من "يا بتاع النعناع" للفنان مصطفي حجاج وأخرى باللغة الإنجليزية وعندما انتهائه من الغناء أعرب حماقي عن سعادته بالميديلي الذي قدمه، ومدحه قائلاً: "فهد جواه مزيكا كتير أوي، وجواه ناس كتير بتغني معاه، وكل ما بيطلع يغني بيطمني ان ذا فويس هيفضل في فريقي".