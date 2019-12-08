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وسيم السيسي: القانون المصري القديم كان دهشة للمؤرخين

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 05:05 ص
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وسيم السيسي
وسيم السيسي
كساب أحمد
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قال الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، إن الصفة الوحيدة التي يتميز بها الإنسان عن باقي الكائنات الحية، أنه كائن حي له تاريخ، لافتَا إلى أن أفضل تعريف للتاريخ هو انه وعاء للتجارب الإنسانية نستفيد من إنجازاته ونتجنب انتكاسته.

وتابع "السيسي"، خلال كلمة لبرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن الحضارة المصرية هي الوحيدة التي أستمرت آلاف السنين، وما زال العالم يتعلم منها، لأنها قامت على العدل والقانون.

ولفت إلى أن القانون المصري القديم كان دهشة للمؤرخين، لأنه قام على العدل بين الحكام والمحكوم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، فالكل أمام القانون في مصر القديمة سواء بسواء.
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الكلمات المفتاحية

مصر القانون السيسي

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