أخبار الزمالك اليوم السبت: الأبيض يواصل سلسلة الانتصارت.. استمارة 6 لنجم الزمالك.. والتخطيط لخطف نجم الأهلي





شهد نادي الزمالك اليوم السبت 7 ديسمبر العديد من الأحداث والأخبار الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها مواصلة الفريق للانتصارات وفرمان صارم من كارتيرون و التخطيط لخطف نجم الأهلي وغيرها من الأنباء الهامة.





أهم أخبار نادي الزمالك اليوم





الزمالك يواصل الانتصارات بثنائية في مرمى أول أغسطس بدوري أبطال إفريقيا





استطاع نادي الزمالك أن يفوز على نظيره نادي أول أغسطس الأنجولي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويعتبر هذا هو الفوز الثاني على التوالي لنادي الزمالك مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الجديد عقب فوز الفريق في المباراة الماضية على نادي الشرقية في بطوولة كأس مصر.





الزمالك يقرر فسخ عقد بوطيب





قرر مسئولو نادي الزمالك بشكل نهائي فسخ التعاقد مع المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق ورحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





وجاء قرار إدارة الزمالك بفسخ التعاقد مع اللاعب بصورة ودية والاتفاق على تنازله عن جزء من مستحقاته المالية التي تصل لمليوني ونصف المليون دولار.





أخر أخبار نادي الزمالك اليوم





فرمان صادم من كارتيرون





قرر مجلس إدارة نادي الزمالك غلق الباب بشكل نهائي على رحيل أي لاعب بالفريق خلال الفترة المقبلة بناء على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق.





وجاء قرار المدرب الفرنسي بالحفاظ على القوام الأساسي للفريق وعدم التفريط فيه للحاجة لكل اللاعبين وعدم تواجد سوى مقعد واحد فقط في استبدال يناير.





هل يرحل أمير مرتضى عن الزمالك؟





خرد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك منذ عدة أيام بتصريحات تشير إلى إحتمالية رحيل أمير مرتضى المشرف على الكرة في الفريق الأول عن منصبه الحالي.





وكشف مصدر خاص داخل نادي الزمالك أن أمير مرتضى لن يرحل عن الزمالك وسيكمل عمله بشكل طبيعي ولكن كان هناك بعض الخلافات فقط بينه وبين بعض نجوم الفريق بسبب تأخر المستحقات.





أخبار نادي الزمالك اليوم





الزمالك يخطط لخف نجم الأهلي في الشتاء





يخطط مسئولو نادي الزمالك لخطف نجم غريمه التقليدي النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





ودخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات جاده ورسمية مع حسين السيد الظهير الأيسر لنادي الأهلي لضمه في الشتاء القادم.





ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا عقب مباراة اليوم





1- مازيمبي 6 نقاط





2- الزمالك 3 نقاط





3- زيسكو يونايتد نقطة وحيده





4- أول أغسطس نقطة وحيده



