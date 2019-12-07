Advertisements
Advertisements
Advertisements

شوقي غريب يكشف تفاصيل لقاء المنتخب الأوليمبي بـ السيسي

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:11 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
أعرب الكابتن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن سعادته بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبي المنتخب الأوليمبي اليوم، قائلا: "الأجواء كانت حلوة جدًا، شعرنا بنفس شعورنا يوم ما الحكم صفر وأخدنا الكأس".

وأشار "غريب"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الرئيس السيسي عندما كان يصافحه أخبره: "طوكيو هى الأهم"، وعندما التقى بكل أعضاء المنتخب الأوليمبي أوصاهم جميعهم مرة أخرى بتشريف مصر في طوكيو 2020.

وأكد أنهم سيعملون على تحقيق حلم المصريين، معقبا: "نسعى لوضع مصر على التراك العالمي.. وسنجتهد جميعا حتى نحقق طموح الشعب المصري، وتكريم الرئيس السيسي حاجة كبيرة أوي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شوقي غريب توك شو السيسي أخبار مصر

أخبار تهمك

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

الآن

يلا شووت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر BARCELONA LIVE كورة جول رابط ماتش البرسا بدون تقطيع جودة متعددة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

«يلا KOR» مشاهدة مباراة الزمالك ضد أول أغسطس بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الزملك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ أقل من ساعتين

"كورة لايف" TODAY BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر FILGOAL رابط ماتش البرسا PLUS NOW بدون تقطيع شووت

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر مجانًا على Time Sport تايم سبورت.. شاهد مباراة الزمالك بث مباشر مجانًا live hd

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ ساعتين

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر اليوم السبت 7 / 12 / 2019 في الدوري الإسباني live messi

منذ ساعتين و 16 دقيقة

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

LIVE| مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم السبت 7/12/2019 بث مباشر في الدوري الايطالي بدون تقطيع match

منذ أقل من ساعتين

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

الآن

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

الآن

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

الآن

موضوعات متعلقة

المنتخب الأوليمبي يخسر أمام هولندا.. وديا

رمضان صبحي على رأس قائمة المنتخب الأوليمبي

اليوم.. المنتخب الأوليمبي يطير إلى أوزبكستان استعدادا للمعسكر

رسميًا...تأجيل ودية المنتخب الأوليمبي والفلسطيني

والدة الشهيد شريف محمد: شوقي غريب كان يلعب مباريات البطولة بروح كل الشهداء

بعد الفوز بالبطولة.. عمرو أديب: "ربنا جبر بخاطر شوقي غريب"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:24 م

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

يلا شووت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر BARCELONA LIVE كورة جول رابط ماتش البرسا بدون تقطيع جودة متعددة

09:08 م

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

06:15 م

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

06:07 م

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

06:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status