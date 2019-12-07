شوقي غريب يكشف تفاصيل لقاء المنتخب الأوليمبي بـ السيسي



وأشار "غريب"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الرئيس السيسي عندما كان يصافحه أخبره: "طوكيو هى الأهم"، وعندما التقى بكل أعضاء المنتخب الأوليمبي أوصاهم جميعهم مرة أخرى بتشريف مصر في طوكيو 2020.



وأكد أنهم سيعملون على تحقيق حلم المصريين، معقبا: "نسعى لوضع مصر على التراك العالمي.. وسنجتهد جميعا حتى نحقق طموح الشعب المصري، وتكريم الرئيس السيسي حاجة كبيرة أوي".



أعرب الكابتن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن سعادته بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبي المنتخب الأوليمبي اليوم، قائلا: "الأجواء كانت حلوة جدًا، شعرنا بنفس شعورنا يوم ما الحكم صفر وأخدنا الكأس".