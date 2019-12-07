إيقاف صيدلي وأمني في باجة إثر شبهة ترويج أقراص مخدرة بقيمة 350 ألف دينار

قامت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالقرجاني وبالتعاون مع أعوان فرقة الشرطة العدلية بباجة، بإيقاف أ مني وصيدلي بباجة مساء اليوم السبت 07 ديسمبر 2019، بشبهة ترويج أقراص مخدرة.





وتحوّلت الفرقة المذكورة إلى مدينة باجة، بعد ورود معلومات عليها تتعلق بترويج كميات كبيرة من الأقراص المخدرة، أين تم حجزها قادمة من بلد شقيق بما قيمته 350 ألف دينار.





وبإذن من ممثل النيابة العمومية، تم إيقاف المظنون فيهما وهما صيدلي وامني برتبة سامية، وقع إيقافهما على ذمّة التحقيقات في الغرض.