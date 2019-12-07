ترتيب مجموعة الزمالك بعد فوزه على أول أغسطس الأنجولي





وقبل عرض ترتيب مجموعة الزمالك نقدم لكم أهداف المباراة

افتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أهداف المباراة في الدقيقة السادسة عشر من زمن المباراة، عن طريق أشرف بن شرقي، وحاول الفريق الأنجولي إدارك التعادل في الشوط الاول دون فائدة وسط استبسال كبير من مدافعي القلعة البيضاء.





وفي الدقيقة 68 من عمر المباراة، عزز النجم المغربي أشرف بن شرقي من تقدم الفارس الأبيض بإضافة الهدف الثاني له ولفريقه، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عجز عارس الفريق الأنجولي من التصدي لها، ليحسم الزمالك المباراة مستغلا عاملي الأرض والجمهور.



