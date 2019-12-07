Advertisements
ترتيب مجموعة الزمالك بعد فوزه على أول أغسطس الأنجولي
السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:51 م
Advertisements
حسن شحاتة
Advertisements
ترتيب مجموعة الزمالك، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا ساحقا أمام نظيره أول أغسطس الأنجولي، بعد التغلب عليه بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقبل عرض ترتيب مجموعة الزمالك نقدم لكم أهداف المباراة
افتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أهداف المباراة في الدقيقة السادسة عشر من زمن المباراة، عن طريق أشرف بن شرقي، وحاول الفريق الأنجولي إدارك التعادل في الشوط الاول دون فائدة وسط استبسال كبير من مدافعي القلعة البيضاء.
وفي الدقيقة 68 من عمر المباراة، عزز النجم المغربي أشرف بن شرقي من تقدم الفارس الأبيض بإضافة الهدف الثاني له ولفريقه، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عجز عارس الفريق الأنجولي من التصدي لها، ليحسم الزمالك المباراة مستغلا عاملي الأرض والجمهور.
وبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي
في حراسة المرمى: محمد عواد.
في الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - حازم امام.
في الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي.
في الهجوم: مصطفي محمد.
ترتيب مجموعة الزمالك بعد فوزه على أول أغسطس الأنجولي
1- مازيمبي الكونجولي برصيد 6 نقاط.
2- الزمالك برصيد 3 نقاط.
3- زيسكو الزامبي برصيد نقطة واحدة.
4- أول أغسطس الأنجولي برصيد نقطة واحدة.
Advertisements