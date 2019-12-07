دوري أبطال إفريقيا| الوداد يتعادل سلبياً أمام صن داونز

انتهت مباراة الوداد وصن داونز بالتعادل السلبي بدون أهداف في املباراة التي جمعت بينهم في اطار منافسات المجموعة الثالثة من مباريات دوري أبطال أفريقيا .





تمكن فريق الوداد البيضاوي أمام ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي، وتعادلا سلبيا في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على ملعب محمد الخامس، في الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا المجموعة الثالثة.





فشل الفريق المغربي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الأول في المجموعة الثالثة.





في المقابل تمسك صن داونز بصدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، خلفه الوداد واتحاد العاصمة الجزائري نقطتين، ثم بترو أتلتيكو الأنجولي بنقطة واحدة.









تعادل الوداد الرياضي في مباراته أمام صن داونز بنتيجة سلبية 0-0 ، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا التي أُقيمت على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس .







