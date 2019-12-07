بأداء مقنع.. الزمالك يتخطي أول أغسطس بثنائية "بن شرقي" في دوري أبطال إفريقيا

حقق الزمالك فوزًا غاليًا على أول أغسطس الأنجولي بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبدالله جمعة وحازم إمام في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد “زيزو” ويوسف إبراهيم “أوباما” وأشرف بن شرقي في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .





وبادر الزمالك هجوميا على أمل تسجيل هدف التقدم وضغط مبكر من كل أطراف الملعب فيما رد أول أغسطس بمرتدات لم تشكل خطورة على مرمى عواد .





ومرت الدقائق الأولى هادئة وتوغل زيزو لداخل منطقة الجزاء في الجهة اليسرى وكرة عرضية، لكن تمركز جيد من الدفاع الأنجولي وإبعاد الكرة بنجاح.





وتصويبة قوية للزمالك عن طريق أحمد سيد زيزو من على حدود منطقة الجزاء، لكن حارس المرمى في المكان المناسب وتصدى لها بنجاح.





وتستمر محاولات الزمالك وانطلاقة رائعة من أحمد سيد زيزو في الجانب الأيمن وتمريرة وصلت إلى حازم إمام الذي بدوره أرسل كرة عرضية، لكن خروج جيد من الحارس واستخلص الكرة بنجاح في الدقيقة 13 من عمر المباراة .





ويسفر هجوم الزمالك عن هدف التقدم لبن شرقي في الدقيقة 16 من عمر المباراة بعد كرة بينية ساقطة “تشيب” من أوباما لتضع بن شرقي في وضعية إنفراد ويودعها مباشرة في الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .





وينشط الفريق الأنجولي بعد الهدف على أمل مباغتة الزمالك وتدارك النتيجة لكن حال دفاع الزمالك دون وصول خطورة لمرمى عواد .





ويتصدى عواد لتمريرة طولية من لاعب اوجستو كادت ان تنتهي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن عواد يتصدى للكرة بنجاح .





ويحصل الزمالك على ركلة حرة ينفذها عبدالله جمعة عرضية خطيرة مقوسة لداخل منطقة الجزاء، لكن مرت من الجميع وانتهت إلى ضربة مرمى في الأخير في الدقيقة 23 من عمر المباراة .





ويواصل الزمالك محاولاته من جانبي الملعب عن طريق حازم إمام وعبدالله جمعة لكنها لم تشكل خطورة حقيقية على المرمى الأنجولي .





ويرد الضيوف بتمريرة بينية خطيرة لكن خروج جيد من عواد وأمسك الكرة بنجاح قبل أن تصل إلى كريستوفاو مابالولو في الدقيقة 33 من عمر المباراة .





ويحصل الزمالك على ركلة حرة نفذها زيزو عرضية لداخل منطقة الجزاء، ارتدت من الدفاع ووصلت إلى يوسف أوباما المتمركز داخل المنطقة لكن تسديدته مرت أعلى المرمى في الدقيقة 36 من عمر المباراة .





وكرة عرضية قوية للزمالك عن طريق عبد الله جمعة من الجانب الأيسر، ارتدت من حارس المرمى لكن شتتها الدفاع قبل أن تصل إلى مصطفى محمد بعدها ركلة حرة وصلت إلى عبد الله جمعة في الجانب الأيسر ومحاولة للاختراق، لكن تدخل معه الدفاع واستخلاص الكرة بنجاح دون إعاقة.





وتمر الدقائق الأخيرة من عمر الشوط بدون خطورة من جانب الفريقين ومرت كرة عرضية من حازم إمام ولم تجد متابعة أمام المرمى الأنجولي .





ويحتسب الحكم دقيقة واحدة كوقت بدل ضائع في الشوط الأول لم تشهد خطورة لينتهي الشوط بتقدم الزمالك بهدف دون رد .





وفي الشوط الثاني لعب الزمالك بنفس تشكيلته الأساسية وسط اندفاع هجومي وتبديل أول للفريق الضيف على أمل تعديل النتيجة وتسديدة قوية من زيزو من خارج منطقة الجزاء وتمر بعيدة عن المرمى الأنجولي .





ومحاولة جديدة للزمالك بعد كرة طولية من وسط الملعب ويقابلها محمود علاء بتسديدة من على حدود المنطقة ولكنها مرت بعيدا عن المرمى في الدقيقة 49 من عمر المباراة .





وينحصر اللعب في وسط الملعب وسط التحامات قوية مما دفع الحكم الرواندي لتحذير لاعبي الفريقين باللعب على الكرة وسط تشجيع حماسي من جماهير الزمالك في المدرجات ويحصل الفريق الأنجولي على ركنية تمر عرضية ويشتتها دفاع الزمالك بدون خطورة .





وينطلق أوباما هجوميا ويمرر الكرة لحازم إمام ويحولها عرضية وتصدي من دفاع اوجوستو وتخرج ركنية للزمالك في الدقيقة 54 من عمر المباراة ومرت الركنية عرضية داخل منطقة الجزاء ولمسة رأسية من أوباما، تابعها مصطفى محمد بتسديدة لكن غير متقنة مرت إلى ضربة مرمى.





ويحصل الفريق الانجولي على ركلة حرة من الجانب الأيسر مرت عرضية شتتها دفاع الزمالك بمرتدة سريعة عن طريق جمعة وأوباما لكنها في النهاية مرت عرضية تصدى لها الحارس الأنجولي وضاعت معها فرصة واعدة للزمالك في الدقيقة 58 من عمر المباراة .





وتدنو السيطرة تماما للزمالك ويخترق زيزو دفاعات الفريق الأنجولي ليسدد الكرة قوية بوجه القدم الخارجي لكنها مرت بجوار القائم الأيسر للحارس في الدقيقة 59 من عمر المباراة .





ويظهر تقارب المسافات بين خطوط الزمالك لتضييق المساحات على الفريق الأنجولي وتشتعل المدرجات بهتافات الجماهير طوال وقت المباراة ويتوغل زيزو مجددا في الجانب الأيسر داخل المنطقة ويراوغ الدفاع ثم يمررها أرضية تحدث دربكة دفاعية للفريق الأنجولي وكاد بن شرقي وأوباما تحويلها في المرمى لولا تكتل الدفاع لتخرج الكرة بعيدا في النهاية في الدقيقة 62 من عمر المباراة .





ويدفع الجهاز الفني بأولى تغييراته بنزول محمد أوناجم بدلا من أوباما في الدقيقة 65 لتنشيط الجانب الهجومي للفريق في المباراة ويستمر هجوم الزمالك ومحاولاته لتعزيز النتيجة .





ويسفر الهجوم الأبيض عن الهدف الثاني في الدقيقة 68 من عمر المباراة عن طريق المغربي أشرف بن شرقي ليحرز الهدف الثاني له وللزمالك بعد كرة برأسية من مصطفى محمد لتتهيأ الكرة أمام بن شرقي ليسددها قوية بوجه القدم “كرباج” تسكن الزاوية اليسرى العلوية للحارس معلنا تقدم الزمالك بهدفين دون رد .





واستمرت محاولات الزمالك ومن كرة بوسط الملعب يحصل الفريق على ركلة حرة ولمسة يد على إيبيكون لاعب أول أغسطس ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية ويتم طرده في الدقيقة 71 من عمر المباراة .





ومن كرة بوسط الملعب يتدخل فرجاني ساسي على لاعب الفريق الأنجولي ليشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه اللاعب التونسي لتكون البطاقة الثانية للزمالك في المباراة بعد إنذار عبدالله جمعة فيما أجرى الفريق الأنجولي تغييرين لمحاولة تعديل آداء الفريق التكتيكي بعد طرد أحد لاعبيه .





وتهدأ المباراة قليلا وسط سيطرة من الزمالك على مجريات اللعب في وسط الملعب ولكن بدون خطورة فيما غابت خطورة الضيوف تماما وسط انحصارهم بوسط ملعبهم .





ويتوغل الزمالك من الجانب الأيسر عن طريق زيزو لكن الكرة يشتتها الدفاع في النهاية ويدفع الجهاز الفني بثاني تغييراته بنزول مصطفى فتحي بدلا من مصطفى محمد في الدقيقة 81 من عمر المباراة .





وتسيد الزمالك مجريات اللعب في وسط الملعب فيما حاول الفريق الأنجولي خطف كرة بوسط الملعب ليتدخل حازم إمام بركلة حرة وبطاقة صفراء في وسط الملعب فيما حاول ساسي ومصطفى فتحي الضغط الطولي من وسط الملعب على دفاعات الضيوف لكن بدون خطورة .





ويدفع الزمالك بآخر أوراقه في المباراة بنزول شيكابالا بدلا من زيزو في الدقيقة 85 من عمر المباراة لزيادة الفاعلية الهجومية في الدقائق المتبقية من اللقاء .





وحصل أول أغسطس على ركلة حرة على حدود المنطقة تسدد مباشرة ويتصدى لها عواد بثبات ويرد الزمالك بانطلاقة من شيكابالا ثم تمر عرضية تصل لمصطفى فتحي داخل المنطقة من الجانب الأيمن يمر ويسددها مباشرة لكنها بجوار القائم .





ومرت اللحظات الأخيرة من عمر المباراة بدون خطورة ويحتسب الحكم الرواندي 3 دقائق كوقت بدل ضائع مرت بدون جديد رغم محاولات بن شرقي وشيكابالا لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين دون رد في ثاني جولاته بالمجموعة .





وبهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني خلف مازيمبي الكونغولي صاحب الـ6 نقاط فيما يأتي زيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي في المركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة لكل فريق .



