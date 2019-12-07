كامل الوزير: الألمان حذرونا من حفر أنفاق بورسعيد والمصريين عملوها (فيديو)

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الألمان حذروه من العمل في حفر الأنفاق ببورسعيد بسبب صعوبة التربة، وبالرغم من ذلك عملوا بأقصى جهد ونجحوا.



وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنه أثناء عمليات حفر أنفاق بورسعيد وجدوا غاز ثم بعد ذلك أجرى اتصال هاتفي بالرئيس عبدالفتاح السيسي ليعلمه باكتشاف غاز بالمنطقة.



وتابع أن الرئيس السيسي وعده بترقية لرتبة فريق إذا تأكد من وجود حقل غاز، متابعًا: "قمنا بتغيير التصميمات ووضعنا خطة أمان للماكينات لتجتنب حدود مشكلة مع وجود الغاز وملوحة البحر".



واستطرد وزير النقل والمواصلات قائلًا إن الألمان اعترفوا بأن الشعب المصري ذكى ولديه إرادة حقيقية، مشيرا إلى أن الخبرة المصرية فى حفر الأنفاق سجلت في كتب الألمان.



وكشف "الوزير" أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل انبهرت وطلبت تدريب المصريين في ألمانيا وتكريمهم ومنحهم تصريح عمل.



وروي موقف من كواليس حفر أنفاق الإسماعيلية قائلًا: بكيت من الصدمة وشعرت بالحزن والأسف بعد توقف ماكينات الحفر بالإسماعلية في أول يوم.. والرئيس عبدالفتاح السيسي اتصل بي عقب صلاة الفجر وعندما علم ببكائي بسبب توقف الماكينة قال: "وحياة دموعك يا كامل ربنا هيوفقنا وننجح".



ونوه وزير النقل والمواصلات إلى أن الرئيس السيسي مطلع على كل التفاصيل الخاصة بالمشروعات ويعلم أسماء العمال والمقاولين.

