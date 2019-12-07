Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد أبوحامد يكشف السبب الحقيقي لانخفاض المعاشات في مصر

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:26 م
Advertisements
محمد أبوحامد
محمد أبوحامد
كساب أحمد
Advertisements
قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إن مشكلة انخفاض المعاشات، تتمثل في عدم استثمار أموال صناديق المعاشات بصورة اقتصادية، لافتًا إلى أن بنك الاستثمار القومي، كان يقوك باستثمار أموال المعاشات بعائد قليل، ورغم ذلك لم يكن يرسل هذا العائد للصناديق، مما أدى لتراكم المديونيات.

وأوضح "أبو حامد"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن بنك الاستثمار حصل على 67 مليار جنيه من الصناديق لاستثمارها، ولم يستطيع إعطاء الصناديق العوائد، فقام بإعادة استثمار الأموال إلى أن تجاوز أموال المعاشات بأكثر من 300 مليار جنيه، مما أدى لمديونية البنك للصناديق.

ولفت إلى أن وزارة المالية تدخلت لتوفير أموال المعاشات، لعدم قدرة البنك أو الصندوق على توفير أموال المعاشات، لافتَا إلى أن القانون الجديد سيحسن أحوال المعاشات لكن ليس على المدى القصير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد أبوحامد اموال المعاشات المعاشات أخبار مصر

أخبار تهمك

«يلا KOR» مشاهدة مباراة الزمالك ضد أول أغسطس بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الزملك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ حوالي 5 ساعات

شووت NOW: مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر ZAMALEK FIL GOAL يلا شوت ON SPORTS HD شاهد الآن على المفتوح الزمالك

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة الزمالك وأول أغسشس بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE مشاهدة ماتش الزمالك مجانا بدون تقطيع caf zamalek

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك «هدف شيكابالا»

منذ ساعتين و 35 دقيقة

لايف NOW ON بث مباشر مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر رابط ماتش ZAMALEK يلا شوت PLUS رابط الزمالك اون سبورت NOW

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر مجانًا على Time Sport تايم سبورت.. شاهد مباراة الزمالك بث مباشر مجانًا live hd

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

منذ ساعتين و 19 دقيقة

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ ساعة و 19 دقيقة

يلا شووت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر BARCELONA LIVE كورة جول رابط ماتش البرسا بدون تقطيع جودة متعددة

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

منذ ساعتين و 25 دقيقة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر اليوم السبت 7 / 12 / 2019 في الدوري الإسباني live messi

منذ ساعة و نصف

zamalek vs Primeiro de Agosto LIVE مشاهدة مباراة الزمالك ضد أول أغسطس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش الزمالك NOW beIN

منذ ساعتين

يلا شوت MATCH Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك time TV

منذ أقل من ساعتين

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"صناديق الاستثمار" الطريق الآمن لدخول عالم البورصة.. وخبراء: الخيار الأمثل للمبتدئين

"والي" من البرلمان: الدولة تدعم أموال المعاشات والتأمينات بـ154 مليار جنيه

المطالبة بإدارة أموال المعاشات بطريقة اقتصادية منفصل.. أبرز ما جاء في الجلسة العامة للبرلمان

انفعال "عبد العال" وتقديم طلب عاجل.. أبرز ما حدث بالجلسة العامة للبرلمان

"يهدف لوجود تنمية مستدامة".. تفاصيل إطلاق أول صندوق سيادي مصري

"الصباغ": صاحب المعاش سيستفيد من عائد الاستثمار في الصناديق الجديدة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:24 م

لايف NOW ON بث مباشر مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر رابط ماتش ZAMALEK يلا شوت PLUS رابط الزمالك اون سبورت NOW

شووت NOW: مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر ZAMALEK FIL GOAL يلا شوت ON SPORTS HD شاهد الآن على المفتوح الزمالك

09:00 م

يلا شوت MATCH Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك time TV

09:07 م

يلا شووت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر BARCELONA LIVE كورة جول رابط ماتش البرسا بدون تقطيع جودة متعددة

09:08 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك «هدف شيكابالا»

08:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status