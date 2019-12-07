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ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم "السنك والخلاني" بالعراق إلى 24 قتيلا

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:14 م
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بوابة الفجر
وكالات
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ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم في وسط العاصمة بغداد بالسنك والخلاني إلى 24 قتيلاً، من بينهم 4 قتلى من القوات الأمنية.

وشن مسلحون مجهولون هجوماً على المتظاهرين في بغداد الجمعة، وسيطروا لفترة وجيزة على مبنى يحتلونه منذ أسابيع قرب جسر السنك.

وأشار شهود عيان إلى أن المسلحين دخلوا المبنى وأطلقوا النار منه باتجاه جسر السنك حيث تتمركز القوات الأمنية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متظاهرين أن مسلحين بداخل سيارة نوع بيك أب فتحوا الرصاص الحي صوب المتظاهرين في ساحة الخلاني.

وأوضح الشهود أن المسلحين لاذوا بالفرار وأن ساحة الخلاني شهدت هتافات "بالروح بالدم نفديك يا عراق".

ومنذ انطلاق الاحتجاجات في الأول من أكتوبر، قتل 440 شخصاً، معظمهم من المتظاهرين، وأصيب نحو 20 ألفا بجروح.

منظمة العفو الدولية قالت، السبت، إن مجزرة ساحتي السنك والخلاني التي وقعت وسط بغداد مساء الجمعة كانت هجمات منسقة.

وأضافت المنظمة أنها جمعت شهادات مفصلة لشهود عيان عن الهجوم المنسق الذي قام به مسلحون مجهولون، كما تحققت من مقاطع مصورة من بغداد تدعم شهادات الشهود الذين تحدثوا عن وصول قوافل المسلحين.

ووفق بيان للمنظمة الدولية، فإن "أعدادا هائلة من المسلحين" على ظهر شاحنات وسيارات صغيرة أطلقوا النار على المتظاهرين، كما قاموا بالهجوم على المبنى الذي حوله المحتجون إلى مقر لهم وأضرموا النار في أجزاء منه.


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ضحايا جسر السنك العراق السنك الخلاني ارتفاع 24 قتيل

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