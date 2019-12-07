غدا.. إعلان التفاصيل الكاملة لعرض "أوبرا مصر الطريق"

تنظم جمعية" نهرا" لإحياء التراث المصرى؛ برئاسة رجل الأعمال منير غيور، غدًا الأحد، مؤتمرًا صحفيًا، لإعلان التفاصيل الكاملة لعرض "أوبرا مصر الطريق" الذي يتناول قصة رحلة العائلة المقدسة بمصر.



ومن المقرر يقام عرض أوبرا مصر الطريق على مسرح" بالية دى كونجرى" في التاسع عشر من شهر ديسبر الجاري، بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث يتناول قصة مسار العائلة المقدسة بمصر وتنشيط السياحة الدينية.



ومن المنتظر أن يشارك في هذا العرض بالعزف فيه كل من العازفين العالميين الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة على ألة الفلوت والمؤلف الموسيقى وعازف البيانو العالمى رمزي يسى، عازف البيانو العالمى، وتأليف موسيقي جورج قلته.