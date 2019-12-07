Advertisements
Advertisements
Advertisements

غدا.. إعلان التفاصيل الكاملة لعرض "أوبرا مصر الطريق"

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:13 م
Advertisements
بوابة الفجر
حازم رفعت
Advertisements
تنظم جمعية" نهرا" لإحياء التراث المصرى؛ برئاسة رجل الأعمال منير غيور، غدًا الأحد، مؤتمرًا صحفيًا، لإعلان التفاصيل الكاملة لعرض "أوبرا مصر الطريق" الذي يتناول قصة رحلة العائلة المقدسة بمصر.

ومن المقرر يقام عرض أوبرا مصر الطريق على مسرح" بالية دى كونجرى" في التاسع عشر من شهر ديسبر الجاري، بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث يتناول قصة مسار العائلة المقدسة بمصر وتنشيط السياحة الدينية.

ومن المنتظر أن يشارك في هذا العرض بالعزف فيه كل من العازفين العالميين الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة على ألة الفلوت والمؤلف الموسيقى وعازف البيانو العالمى رمزي يسى، عازف البيانو العالمى، وتأليف موسيقي جورج قلته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر رحلة العائلة المقدسة باريس أوبرا مصر الطريق أوبرا مصر

أخبار تهمك

يلا شوت MATCH Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك time TV

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة الزمالك وأول أغسشس بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE مشاهدة ماتش الزمالك مجانا بدون تقطيع caf zamalek

منذ أقل من ساعتين

zamalek vs Primeiro de Agosto LIVE مشاهدة مباراة الزمالك ضد أول أغسطس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش الزمالك NOW beIN

منذ ساعتين

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك «هدف شيكابالا»

منذ ساعتين و 33 دقيقة

«يلا KOR» مشاهدة مباراة الزمالك ضد أول أغسطس بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الزملك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ أقل من ساعة

شووت NOW: مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر ZAMALEK FIL GOAL يلا شوت ON SPORTS HD شاهد الآن على المفتوح الزمالك

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

منذ ساعتين و 23 دقيقة

يلا شووت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر BARCELONA LIVE كورة جول رابط ماتش البرسا بدون تقطيع جودة متعددة

منذ ساعة و نصف

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر اليوم السبت 7 / 12 / 2019 في الدوري الإسباني live messi

منذ ساعة و نصف

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ ساعة و 17 دقيقة

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

منذ ساعتين و 17 دقيقة

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر مجانًا على Time Sport تايم سبورت.. شاهد مباراة الزمالك بث مباشر مجانًا live hd

منذ حوالي 4 ساعات

لايف NOW ON بث مباشر مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر رابط ماتش ZAMALEK يلا شوت PLUS رابط الزمالك اون سبورت NOW

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

وزيرة الثقافة تشارك بالعزف منفردة على الفلوت في "أوبرا مصر الطريق" احتفالا بقدوم العائلة المقدسة

"رحلة العائلة المقدسة" فى أوبرا "مصر الطريق"

"الفجر الفني" ينفرد بالبروفة الأخيرة لـ "أوبرا مصر الطريق".. وزيرة الثقافة تعزف الفلوت (صور)

محمد صبحي وأنوشكا في افتتاح "أوبرا مصر الطريق" بمركز المنارة (صور)

بدء احتفالية أوبرا مصر الطريق بالنشيد الوطني وفاطمة ناعوت تقدم الحفل (صور)

كورال أكابيللا الأوبرا يتألق في افتتاح "أوبرا مصر الطريق" بمركز المنارة (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:24 م

لايف NOW ON بث مباشر مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر رابط ماتش ZAMALEK يلا شوت PLUS رابط الزمالك اون سبورت NOW

شووت NOW: مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر ZAMALEK FIL GOAL يلا شوت ON SPORTS HD شاهد الآن على المفتوح الزمالك

09:00 م

يلا شوت MATCH Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك time TV

09:07 م

يلا شووت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر BARCELONA LIVE كورة جول رابط ماتش البرسا بدون تقطيع جودة متعددة

09:08 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك «هدف شيكابالا»

08:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status