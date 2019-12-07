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بعد سحب المحطات.. رئيس المتكاملة: إسناد 80 عامل للمركز الطبي

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:09 م
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اللواء رفعت حتاتة
اللواء رفعت حتاتة
كرستينا عياد
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قال اللواء رفعت حتاتة رئيس مجلس إدارة شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه قام بإرسال 80 عامل ضمن تعاقد جديد بين شركته وبين المركز الطبي للسكك الحديد، على أن يشمل التعاقد 3 آلاف جنيه لكل عامل.


وأضاف حتاته في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن إسناد هؤلاء العمال للعمل في المركز الطبي، جاء بعد سحب أعمال النظافة والتشغيل للمحطات مصر برمسيس وبالاسكندرية، وتشغيل جراج محطة مصر من شركة المتكاملة واسنادها لمستثمر محلي، الامر الذي نتج عنه ابعاد 70 عامل.

وأوضح أن شركته لم تستغني عن أي عامل حيث تم إعادة توطين لهؤلاء العمال في العمل من خلال التعاقد مع المركز الطبي للسكك الحديدية.

هذا وقد فسخ المهندس كامل الوزير، وزير النقل التعاقد مع الشركات بسبب الخسائر، وكخطوة لزيادة إيرادات هيئة السكة الحديد، على أن يسدد المستثمر المحلي الذي سيتولي مسئولية الأكشاك، وإدارة وتشغيل مولات محطتي القاهرة وسيدى جابر لمدة 15 عامًا بنظام حق الانتفاع، على دفعات سنوية لهيئة السكة الحديد تبدأ بـ 48 مليون جنيه في العام الأول، وتزيد سنويًا إلى 100 مليون جنيهًا.

كما يشمل التعاقد استغلال المواقع التجارية من قبل المستثمر المحلي بما فيها دورات المياه بالمحطتين، بعد أن منحه العقد الجديد هذا الحق.
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الكلمات المفتاحية

مركز طبى محطات شركة السكك الحديد للخدمات المتكاملة سكة حديد المركز الطبي للسكك الحديد الفريق كامل الوزير

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