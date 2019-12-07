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نتيجة مباراة الزمالك اليوم| مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر بي ان سبورت المفتوحة رابط ماتش الزمالك يلا شوت HD

السبت 07/ديسمبر/2019 - 09:48 م
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بوابة الفجر
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يستعد نادي الزمالك KORA GOAL لمواجهة نظيره نادي أول أغسطس الأنجولي اليوم السبت 7 ديسبمر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس في دوري أبطال إفريقيا وملعب اللقاء
وستلعب مباراة نادي الزمالك KORA ONLINE ضد نظيره نادي أول أغسطس اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب السلام.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأول أغسطس بدوري أبطال إفريقيا
وستذاع مباراة نادي الزمالك KORA LIVE ضد نظيره نادي أول أغسطس اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "بي إن سبورتس 7" بتعليق علي محمد علي.

بث مباشر لمباراة الزمالك وأول أغسطس
ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي أول أغسطس اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي أول أغسطس اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال إفريقيا
ويتواجد نادي أول أغسطس KORA STAR في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا برصيد نقطة وحيده.

بينما يتواجد الزمالك YALLA SHOOT في المركز الرابع من جدول ترتيب المجموعة بدوري أبطال إفريقيا بدون نقاط.
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