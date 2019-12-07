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إطلاق 3 صواريخ من غزة تجاه مستوطنات إسرائيلية

السبت 07/ديسمبر/2019 - 09:31 م
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بوابة الفجر
وكالات
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زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، اطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة، تجاه مستوطنات إسرائيلية، نقلا عن شبكة "24 لايف".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن صافرات الإنذار دوت في غلاف قطاع غزة بما في ذلك بلدة سديروت وإن الأمر قيد الفحص. 

في السياق ذاته، نقلت محطات تلفزة إسرائيلية عن سكان المنطقة أن منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ أطلقت صواريخ اعتراضية. 

ولاحقا، قال الاحتلال في بيان، إنه تم رصد إطلاق ٣ قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراض قذيفتين منها. 

وتدوي صافرات الإنذار في حال إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة، ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ. 

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مستوطنات قذيفتي غزة اطلاق إسرائيلية 3 صواريخ

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