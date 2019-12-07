« يلا شوت BARCA» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش برشلونة beIN SPORT اونلاين

يستعد نادي برشلونة الإسباني KORA GOAL لموجهة نظيره نادي مايوركا اليوم السبت 7 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني.





موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا اليوم في الدوري الإسباني وملعب اللقاء

وستلعب مبارة نادي برشلونة KORA STAR ضد نظيره نادي مايوركا اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية على ملعب كامب نو.





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني

وستذاع مباراة نادي برشلونة KORA LIVE ضد نظيره نادي مايوركا اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز على قناة "بي إن سبورتس 3" بتعليق خليل البلوشي.





بث مباشر لمباراة برشلونة ومايوركا اليوم بالدوري الاسباني

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي برشلونة ضد نظيره نادي مايوركا اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.





كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي برشلونة ضد نظيره نادي مايوركا اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.





ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني الممتاز

ويحتل نادي برشلونة YALLA SHOOT صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.





بينما يتواجد نادي مايوركا KORA ONLINE في المركز السابع عشر من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 14 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق حتى الآن.



